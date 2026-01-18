Las estaciones de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos reciben a más de 9.400 visitantes

Pistas de esquí de la estación invernal de San Isidro repletas de personas. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 18 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Un total de 9.473 personas han visitado las estaciones de esquí de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos este fin de semana, en unas jornadas marcadas por las bajas temperaturas y las precipitaciones de nieve que han permitido la práctica deportiva con total garantía para todos los usuarios.

La estación invernal de San Isidro ha registrado 7.221 usuarios durante los dos días tras ofrecer 14 kilómetros esquiables repartidos en 15 pistas, a pesar de que el fuerte viento dificultó la apertura de las instalaciones en fechas previas y limitó el acceso a ciertos sectores de la montaña leonesa, según ha informado la Diputación de León en un comunicado recogido por Europa Press.

El sábado ha sido la mejor jornada del curso actual con 4.342 esquiadores en San Isidro, una afluencia que supone el "récord de esta temporada" y que atrae a visitantes procedentes de León, Asturias, Galicia y Portugal para disfrutar de espesores de hasta 50 centímetros.

Las previsiones para los próximos días se mantienen favorables para la institución provincial ante el inicio de las campañas escolares y la celebración de los campeonatos autonómicos, siempre que la climatología permita el desarrollo de estas competiciones oficiales de la Federación de Deportes de Invierno.

Valle Laciana-Leitariegos ha sumado 2.252 asistentes durante el fin de semana con espesores que han alcanzado los 70 centímetros de nieve, con la puesta en servicio de ocho pistas y seis remontes que han dado cobertura a la demanda de los aficionados y de los grupos escolares.

La presencia de estudiantes de diversos centros educativos de la provincia ha impulsado las cifras de asistencia en Leitariegos, una participación que se enmarca dentro de la campaña anual de nieve de la Diputación de León para fomentar el deporte entre los jóvenes de la Comunidad.

La Diputación de León ha participado también en la feria Nevaria de Moreda para promocionar sus instalaciones y servicios en el mercado asturiano, un certamen que sirve para dar a conocer la oferta turística de las dos estaciones invernales y captar nuevos perfiles de usuarios.

La institución provincial recomienda a todos los esquiadores que consulten la página web oficial para verificar el estado de las pistas antes de los desplazamientos, con el objetivo de conocer las posibles incidencias meteorológicas y la evolución técnica de los remontes disponibles en cada jornada.