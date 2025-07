El estafador de los guantes de nitrilo que estafó 254.000 euros acepta una condena de dos años de cárcel

Las acusaciones pública y particular pedían inicialmente penas de cuatro y seis años, respectivamente

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre que se publicitó como suministrador de material sanitario en plena pandemia y logró estafar más de 254.000 euros a un cliente por pedidos de guantes de nitrilo que llegaron a su destinatario, fundamentalmente porque nunca tuvo la intención de cumplir el contrato, se ha conformado este martes con una condena de dos años de cárcel por estafa, frente a los cuatro años y los seis que inicialmente pedían para él, respectivamente, las acusaciones pública y particular.

La vista de conformidad se ha celebrado esta mañana en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, donde el encausado se ha reconocido autor de un delito de estafa cualificada, con motivo de lo elevado de la cantidad estafada, con la atenuante de reparación del daño, ya que en plena fase de instrucción abonó 4.500 euros y antes del juicio ha depositado otros 100.000 euros más.

Ante ello, el magistrado presidente de la sala, en un fallo anticipado 'in voce' y recogido por Europa Press, ha anunciado que Juan Antonio R.H. será condenado a una pena de dos años de prisión, junto con una multa de 1.200 euros y al abono, en concepto de responsabilidad civil, de un total de 254.200 euros--buena parte de dicha cantidad ya la ha satisfecho--y de las costas procesales, a excepción de las correspondientes a la acusación particular.

Aunque el acusado cuenta con una sentencia condenatoria por hechos idénticos cometidos en fechas posteriores, el tribunal sentenciador, de conformidad también con las acusaciones pública y particular y la defensa, ha acordado conceder a Juan Antonio R.H. la suspensión de la ejecución de la condena durante cinco años, periodo en el que, como condición 'sine qua non' para gozar de tal beneficio, no podrá volver a delinquir, habrá de comunicar cualquier cambio de domicilio, deberá cumplir cinco meses de trabajos en beneficio de la comunidad y, sobre todo, tendrá que afrontar el pago del resto de la indemnización que le queda en los plazos estipulados.

Los hechos de la presente causa se remontan a julio de 2020, durante el periodo de la pandemia sanitaria, cuando el acusado, dedicado a la distribución en el ámbito de la hostelería, comenzó a ofrecerse como intermediario de guantes de nitrilo, de ahí que el administrador de la empresa 'Histokit S.L' se puso en contacto con él para que le facilitara material de protección en el ámbito sanitario, principalmente los citados guantes.

Para ello, el acusado y la víctima entablaron relación comercial a través del teléfono y mensajes en los que el primero aportaba datos de personas y empresas con el único fin de ganarse la confianza del cliente, al que aseguró que el material que pretendía suministrarle procedía de la empresa 'Prolimax Higiene Industrial S.L', además de aportarle fotos y la ficha técnica del producto concertado entre ambas partes.

A partir de ese momento, el acusado comenzó a solicitar al administrador de 'Histokit' diversas provisiones de dinero, a lo que este último respondió con el envío de una primera transferencia de 5.000 euros y otra de 23.000 con fechas 19 y 20 de agosto de 2020, respectivamente, para más tarde, el 28 del mismo es, remitir otra de 15.000, así como otra más de 37.000 en septiembre, varias más en octubre y noviembre por importe global de 90.000 y otras dos de 48.000 y 35.000 los meses de diciembre y enero de 2021, hasta completar en total un desembolso superior a los 254.000 euros.

Sin embargo, el acusado ni tenía capacidad para suministrar el material ni había tenido en momento alguno su intención de cumplir el contrato. De hecho, no envió ni un solo guante al cliente y tampoco llegó a contactar con la supuesta empresa de la que se iba a surtir del material, 'Prolimax Higiene', si bien consiguió hacerse con el dinero alegando que la entrega era inminente y que si no se afianzaban las cantidades solicitadas se perderían incluso las anteriores dadas como señal.

En ese juego dialéctico para convencer a la víctima, el acusado también llegó a enseñarle pantallazos con supuestas transferencias hechas a la mercantil suministradora, que nunca llegó a efectuar, al tiempo que creó distintos grupos de whatsApp relacionados con los guantes y en los que aparecían supuestas personas que aseguraban tener disponibilidad sobre los mismos y su entrega. Nada era real, no existían tales grupos y los teléfonos que aparecían en ellos de supuestos intermediarios correspondían a tarjetas prepago que ni siquiera tenían como titular el nombre de las personas que aparecían en ellos.