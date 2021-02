'Estamos agotad+s', canpaña de CCOO para pedir a la Junta medidas ante el cansancio del sector sociosanitario

SORIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras (CCOO) ha lanzado la campaña 'Estamos agotad+s' con el objetivo de pedir a la Gerencia Regional de Salud de la Junta y a los gestores de las empresas sociosanitarias que adopten medidas ante el cansancio de los trabajadores del Sacyl y del sector sociosanitario en Castilla y León.

El delegado de prevención de Sacyl en CCOO Soria, Pedro Agustín Ortega Benito, y la responsable de la Federación de Sanidad de CCOO en Soria, María Jesús Sotillos, han explicado esta campaña que arranca este miércoles y se desarrollará durante los dos próximos meses, con el objetivo de conocer las condiciones de los trabajadores sanitarios.

CCOO realizará una encuesta entre los trabajadores con nueve preguntas. Los trabajadores a los que va dirigida esta encuesta en la provincia de Soria son cerca de 2.500, 1.900 del Sacyl y unos 400 empleados de residencias de mayores.

María Jesús Sotillos ha señalado que los resultados deben "servir para corregir y compensar estas agresiones no merecidas y que se asuman responsabilidad políticas y técnicas".

CAMPAÑA PARA ALIVIAR LA FATIGA

Pedro Agustín Ortega ha explicado que, "además de insistir en la denuncia pública" el objetivo de la campaña es que la gerencia Regional de Salud "aplique las medidas de obligado cumplimiento" para "aliviar la fatiga" que sufren los trabajadores "agravada por esta tercera ola y el Decretazo".

Asimismo, ha indicado que se pretender "visibilizar la fatiga y la situación de los profesionales de la Sanidad y las residencias de ancianos" para avanzar "en el reconocimiento de su labor y en la mejora de las condiciones laborales y de salud".

Ortega ha incidido en que esta "fatiga física y mental" no se ha "atendido por muchos empresarios" ya que la mayoría de las empresas "no han realizado evaluaciones de riesgos psicosociales y no han aplicado planes de contingencia".

El delegado de prevención de Sacyl, ha detallado que, para evitar riesgos derivados de la fatiga originada por la pandemia entre el personal de Sacyl, se debe aplicar el Plan de Respuesta Temprana, aprobado el 13 de julio de 2020 por 17 comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"El Plan exigía actuaciones como el dimensionamiento de las plantillas de Atención Primaria, garantizar sustituciones, plan para evitar el agotamiento, apoyo psicológico o distribución equitativa de la carga de trabajo", ha recalcado Ortega.

El Plan de Respuesta Temprana también contempla "un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal".

Pedro Agustín Ortega ha instado a la evaluación de riesgos psicosociales que son "de obligado cumplimiento" y que tienen como objetivo "evaluar factores de riego que pueden afectar a la salud de los trabajadores".

En este sentido, CCOO realizó en diciembre una recopilación de documentación que ponía "de manifiesto la carencia de dichas evaluaciones de riesgos psicosociales" ya que en toda la Gerencia "apenas se han realizado un uno por ciento del total".

Asimismo, ha explicado que desde el sindicato se han presentado demandas a los juzgados provinciales para pedir que se cumpla la normativa en Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

"No cumplen la normativa en PRL, no aplican el Plan de Respuesta Temprana, imponen cambios en las condiciones de trabajo como el Decretazo, desprecian las propuestas de CCOO, ignoran la negociación colectiva, no les importa el estrés ni el compromiso del colectivo, solo les interesa seguir con recortes, jornadas extenuantes y cambios de turnos", ha incidido el delegado de prevención de Sacyl.