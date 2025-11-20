Ester Muñoz acusa a Sánchez de usar el real decreto para la ley ELA de forma "interesada" para "no hablar de corrupción"

SALAMANCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar el real decreto ley para dotar a la ley ELA con 500 millones de euros y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) por "interés", para "no hablar de los casos de corrupción".

En declaraciones en la sede del PP en Salamanca, ha asegurado que el PP va a seguir luchando para que "llegue a los enfermos de ELA el dinero del real decreto ley que se convalidó en el Congreso de los Diputados por unanimidad este 19 de noviembre tras haber obtenido luz verde en el Consejo de Ministros el 21 de octubre.

Muñoz ha recordado el camino recorrido para sacar la norma adelante y ha advertido de que "probablemente" ahora el Gobierno haya aceptado poner esa cantidad de dinero "porque le viene bien a Sánchez decir que pone dinero a ELA y así no hablar de todos los casos de corrupción que tiene".

"No lo hace por convencimiento, no lo hace porque crea en ello, lo hace por interés, como todo en él, porque es un farsante", ha apostillado, para avisar a los pacientes de que tras la aprobación de la ley falta que "pongan el dinero": "No penséis que esto lo hemos ganado".

En este contexto, ha rememorado que cuando llegó al Congreso de los Diputados y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la nombró vicesecretaria de Sanidad al principio de la legislatura, le dijo: "Ester, quiero que hagas lo imposible para que la ley ELA salga adelante". "Para él era algo personal porque había sido un compromiso de su campaña y lo tenía clarísimo", ha señalado.

Así, ha relatado que, en aquellos momentos, su primera intervención como diputada le permitió "conocer de verdad la problemática más allá de un discurso o de un anuncio, conocerla de verdad desde dentro", lo que le "cambió la vida".

Tras hablar con muchos enfermos de ELA, lo más "terrible" que ha vivido, ha contado, ha sido una conversación en la que uno de ellos le confirmó que su vida iba a tener "unos costes económicos que no sabía si se iba a poder permitir".

"O sea, tu vida ya no depende de un fármaco, ya depende de que tengas dinero o no para permitírtelo. Hay muchos pacientes que tienen que decidir si siguen o no porque no tienen dinero para vivir. Hay gente que está pidiendo la eutanasia porque no se puede permitir económicamente vivir, no porque quiera pedirla, sino porque no puede vivir económicamente", ha denunciado al respecto.

En este contexto, ha recordado cómo desde el PP llevaron "la iniciativa parlamentaria, semanas después Junts presentó otra y el Gobierno presentó otra". "El mayor escollo que teníamos con el Gobierno es que nosotros pedíamos que pusieran 230 millones de euros para poder dotar económicamente la Ley y el Gobierno no quería, quería que lo asumieran las comunidades autónomas", ha censurado.

Muñoz, además, ha criticado que "pasó un año" hasta que se consiguió que el Gobierno aprobase la ley "en los términos en los que eran necesarios", unos en los que "que no intentaran jugar con la 'pelotita' de que tienen que ser las comunidades autónomas".