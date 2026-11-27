La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de la candidatura por León a la Cámara Baja, Ester Muñoz, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

LEÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de la candidatura por León a la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha manifestado este viernes tras el comentario del candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su homóloga de Frente Amplio, Ada Colau, a quien dijo durante el debate electoral que estuviera "calladita", que la manipulación de dicha afirmación solo demuestra "desesperación".

"Quien quiera manipular solo demuestra la desesperación en la que se encuentran en estos momentos", ha recalcado, para añadir que a ella le ha dicho un "señoro de izquierdas" que tenía que estar calladita en TVE y "nadie les mandó rectificar": "A mí en Televisión Española me han dicho que tenía que estar calladita y nadie les mandó rectificar y era un señoro de izquierdas y yo a un hombre perfectamente le puedo decir que esté calladito. Lo que estábamos diciendo y lo que estaba diciendo Alberto Núñez Feijóo lo pudo ver todo el mundo que vio el debate", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que el comentario a Colau se refería a que durante los últimos años la izquierda "ha estado calladita" ante casos como la dana de Valencia o la crisis migratoria de Ceuta. "Han estado con los casos de corrupción viendo cómo se contrataban a mujeres prostituidas en el Gobierno ministras del gobierno de España, calladitas, y ministros del gobierno de España, calladitos", ha añadido.

Además, ha señalado que ayer vio a Feijóo trasladar propuestas a la población y demostrar que el país ha llegado "a un fin de ciclo" con un Gobierno y "unos cómplices" incapaces de explicar por qué los españoles viven peor hoy que hace ocho años. "Yo creo que los españoles pudieron ver que la alternativa pasa por Alberto Núñez Feijóo y seguro que están esperando que llegue el domingo para que derribemos entre todos el muro", ha concluido.

Ester Muñoz se ha pronunciado de este modo en León junto otros miembros de la candidatura del PP por León antes de mantener un encuentro con representantes de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), del Círculo Empresarial Leonés (CEL) y de la Cámara de Comercio.