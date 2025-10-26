El estreno en España de 'Hamnet', de Chloé Zhao, centra la programación de este lunes en la Seminci

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estreno en España de 'Hamnet', la adaptación de la novela homónima de Maggie O'Farrell por parte de la cineasta y guionista china Chloé Zhao ('Nomadland', 'Eternals'), centra la programación de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) para este lunes, 27 de octubre.

La jornada también acogerá el estreno nacional de las cintas 'Sound of Falling', de la directora alemana Mascha Schilinski, que recibió el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, y de 'Silent Friend', dirigida por la húngara Ildikó Enyedi, así como el estreno mundial de la producción hispano-francesa 'Lionel', del realizador español Carlos Saiz Espín.

En concreto, 'Hamnet' completa la Sección Oficial fuera de concurso del festival y supone el regreso de la cineasta china a la Semana. Directora clave de la historia reciente de la Seminci tras haber ganado la Espiga de Plata y el Premio Pilar Miró por 'The Rider' en 2017, y coronada posteriormente en los Oscar con 'Nomadland' en 2021, recala en Valladolid con esta historia de emociones ardientes que descubre la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de 'Hamlet', la intemporal obra maestra de Shakespeare.

Producida por Steven Spielberg y Sam Mendes, este viaje devastador protagonizado por Paul Mescal ('Aftersun', 'Normal people') y Jesse Buckley ('Men', 'Chernobyl'), acerca al público a la mirada personal de Zhao, que transforma el dolor en belleza y el vacío en presencia, abordando con dureza y compasión sobre la capacidad del arte para cerrar heridas y devolver la esperanza.

NUEVAS FORMAS CINEMATOGRÁFICAS

El público vallisoletano también podrá disfrutar este lunes de 'Sound of Falling', el segundo largometraje de Mascha Schilinski y la gran revelación del pasado Festival de Cannes, donde consiguió, junto con 'Sirat', el Premio del jurado.

En este filme, Schilinski despliega un recorrido no lineal por la historia íntima de Alemania a lo largo del último siglo, mediante la experiencia interconectada de cuatro mujeres de diferentes generaciones. Alma, Erika, Angelika y Lenka habitan en distintas épocas una misma granja junto un río, cerca de la antigua frontera que dividía al país, desde donde experimentan cada una a su manera los vaivenes de la Historia.

'Sound of Falling' desvela a una cineasta mayúscula, capaz de urdir nuevas formas cinematográficas en un drama fantasmagórico y sensual, bellísimo y terrible, complejo y fluido, que busca aprehender el misterio insondable de la subjetividad femenina.

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

Otras de las cintas que recalan este lunes en la Sección Oficial de la 70 edición de la Seminci es 'Silent Friend', de la cineasta húngara Ildikó Enyedi, ganadora del Oso de Oro en Berlín 2017 por 'En cuerpo y alma', quien obtuvo el premio Fipresci en Venecia con este tríptico humanista que reflexiona silenciosamente sobre la relación del ser humano con la naturaleza.

En el corazón de un jardín botánico en una ciudad medieval alemana se alza un majestuoso ginkgo, árbol milenario que atrapa a tres personas a lo largo de 100 años: un neurocientífico de Hong Kong, una joven que observa un geranio y una estudiante de principios del siglo XX fascinada por la fotografía.

Con Tony Leung (icono del cine de Wong Kar-wai), Léa Seydoux (Mejor Actriz en la 68 Seminci) y Luna Wedler (Mejor intérprete joven en Venecia), 'Silent Friend' ofrece una mirada sensible sobre la comunicación y la conexión efímera entre tres vidas.

La jornada del lunes también contará con el estreno mundial del primer largometraje del cineasta español Carlos Saiz Espín, 'Lionel', cuyo protagonista es un joven que se embarca junto a su padre ausente en un fortuito viaje de Murcia a Marsella en busca de su hermana.

Seminci estrena este retrato costumbrista que bucea en las heridas abiertas del pasado, acompañado por una banda sonora heredera de los primeros trabajos del cineasta murciano como director de videoclips --'Islamabad', de Los Planeta,s o 'Espacio vacío', de Carolina Durante y Él Mató a un Policía Motorizado--, para hacer reflexionar al espectador sobre qué es la familia.

ALEXANDER SKARSGARD PARA PRESENTAR 'PILLION'

Entre las actividades programadas por la 70 edición para este lunes, también se encuentra la rueda de prensa del estreno nacional de la coproducción italo-francesa 'Duse', que tendrá lugar a las 11.00 horas en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón y contará con la participación de su director, el cineasta Pietro Marcello.

Premiado en festivales como Locarno, Mar del Plata y Sevilla, Marcello ('Martin Eden', 'Scarlet') ha ido gestando con los años un lenguaje en el que dialogan el pulso de lo real, la ficción romántica y el revisionismo histórico.

Este distintivo estilo se reconoce en su cinta más reciente, en el que insufla humanidad a la figura de Eleonora Duse, interpretada por Valeria Bruni Tedeschi, donde Marcello se aleja de las convenciones del biopic para adentrarse en el alma de la célebre actriz de teatro italiana.

Previamente, entre otras presentaciones, el famoso actor sueco Alexander Skarsgard ofrecerá una rueda de prensa junto al cineasta Harry Lighton para abordar 'Pillion', una 'feel good' movie queer que habla sobre los límtes del amor y la vulnerabilidad de los roles en una relación. Esta ópera prima del director rbitánico compite en Sección Oficial tras su paso por el Festival de Cannes, donde ganó el premio a mejor guion de la sección Un Certain Regard.

Además de los pases generales de las cintas programadas y las proyecciones de prensa, la jornada del lunes ofrecerá también la mesa redonda 'Pensar el cine. La Controversia' en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, que contará con entrada libre.