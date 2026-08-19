Estrenos y rodajes de filmes, cortos y programas "consolidan" el audiovisual de Valladolid en el primer semestre de 2026

Archivo - Rodaje del reality 'What a Trip' en Valladolid. - AYTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estrenos internacionales y nacionales, y nuevos rodajes de filmes, cortometrajes, programas, realitys y videoclips "consolidan" el sector audiovisual de Valladolid durante el primer semestre de 2026.

El Ayuntamiento de Valladolid, impulsa el sector a través de Valladolid Film Commission, para "posicionar la ciudad como un destino de referencia en la industria cinematográfica y audiovisual", lo que ha logrado en un año "marcado por el estreno de producciones de gran repercusión nacional e internacional rodadas total o parcialmente en Valladolid".

Entre ellas destaca 'Alpha', la superproducción de Bollywood cuya escena musical principal, protagonizada por la actriz Sharvari e íntegramente rodada en la ciudad, ha contribuido a proyectar la imagen de Valladolid ante millones de espectadores, según ha subrayado el Consistorio en un comunicado.

A este estreno se suma la serie 'Cochinas', protagonizada por Malena Alterio y ambientada y rodada parcialmente en Valladolid, que alcanzó el número uno entre las producciones más vistas de Prime Video en España.

En este primer semestre de 2026 también se han estrenado el documental 'Mudras', primera coproducción oficial entre España e India que se presentó el pasado mes de marzo en el Festival de Málaga, y 'Ganas de vivir', dirigida por El Langui, presentada también en el Festival de Málaga y protagonista en la apertura del Festival Internacional de Nueva Delhi, todas con rodajes en la capital vallisoletana.

Completan el listado el documental 'Bushido, el camino del guerrero' y el cortometraje 'La biblioteca', de la productora vallisoletana La Terna Films, cuyo estreno tuvo lugar en el Busan Inter-City Film Festival de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

Los rodajes también han mantenido un "elevado ritmo" durante 2026, con proyectos como el reality taiwanés 'What a Trip!', que estableció durante varias semanas su oficina de producción en Valladolid, y el programa indio 'Bollylands', dedicado a la ciudad tras el impacto de Alpha, y el largometraje histórico filipino 'Los Salvajes Bravos'.

A ellas se suman producciones nacionales como 'La paradoja de Fermi', un proyecto piloto de rodaje sostenible realizado mayoritariamente con profesionales vallisoletanos; el cortometraje 'Nadie', protagonizado por Antonio Resines; 'La amabilidad', el programa de TVE 'De seda y hierro' y varias grabaciones del concurso 'Lo sabe, no lo sabe'.

Además, en lo que va de año se han gestionado cerca de una treintena de rodajes de cortometrajes, documentales, videoclips y campañas publicitarias en la ciudad.

Junto a la actividad de producción, el Ayuntamiento mantiene su respaldo a festivales, muestras e iniciativas con el objetivo de "fortalecer el ecosistema audiovisual de la ciudad". Entre ellas destacan el apoyo a Seminci, PUFA, Cinhomo, La Fila, Female Landscape, Visionando, IndiaIndie o Vianatur, así como la incorporación este otoño, en el marco de Socine, del nuevo premio Valladolid Ciudad Accesible para reconocer los rodajes comprometidos con la accesibilidad.

La colaboración con proyectos educativos y sociales constituye otro de los pilares de la estrategia municipal, con iniciativas como Pajarillos Educa, Seminci Campus o el Máster de Cine de la Universidad de Valladolid.

La proyección de Valladolid como destino audiovisual se refuerza además con su presencia en los principales mercados y encuentros profesionales nacionales e internacionales, entre ellos Fitur Screen, European Film Market de Berlín, Mafiz-Festival de Málaga, Iberseries, Focus London o el Festival Internacional de Cine de Goa, así como con la organización de visitas de productores, localizadores y periodistas especializados procedentes de distintos países.