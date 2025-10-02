La estudiante Lucía Peguero gana el Concurso de Jóvenes Diseñadores de 'Uniendo Moda CyL'

BURGOS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid Lucía Peguero ha sido proclamada ganadora del Concurso de Jóvenes Diseñadores de la pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León' en su edición de 2025.

Su propuesta, 'Meiga', se ha impuesto según el jurado por su "patronaje, confección, versatilidad y concepto del diseño" entre las creaciones que un total de 14 promesas de la moda de la Comunidad que se han presentado al certamen.

Peguero ha podido ver desfilar su creación por la pasarela en la sesión celebrada este jueves, justo antes de que el diseñador Baro Lucas pusiera el broche a esta tercera edición del evento que reúne en Burgos cerca de una veintena de firmas textiles de la Comunidad.

La ganadora, que ha recibido el galardón de manos de la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, recibirá como premio una inversión de 1.000 euros en un curso de formación en Moda España, una beca formativa con la diseñadora Ainhoa Salcedo - La Couture y un lote de productos de la empresa de mercería AyB Hislabor.

El look 'Meiga' se compone de una gabardina asimétrica con tres tipos de tejidos diferentes que se superponen entre sí: un pantalón largo de tiro alto con bolsillos italianos y fruncidos a la altura de la rodilla de los que salen tiras realizadas con cinta de faya negra y un cinturón, que completa el look realizado a mano con restos de otros cinturones rescatados de una tienda de segunda mano de Valladolid.

El jurado ha valorado especialmente "la capacidad de la participante para transmitir la esencia, el propósito y la viabilidad de su propuesta, que demuestra un sólido dominio técnico y conceptual".

Además, han destacado las habilidades comunicativas de Lucía Peguero, que han sabido "reforzar y transmitir el impacto de su trabajo".

La presentación de las propuestas se desarrolló este jueves en el hotel NH Collection Palacio de Burgos, ante un jurado formado por Rosa Frechoso (CEOE Castilla y León); Juan Carlos Martínez (Junta de Castilla y León); los diseñadores Pablo Merino (CEO de Pablo y Mayaya), Raúl Escudero (CEO Marae), y Ainhoa Salcedo (CEO de La Couture); Óscar Sixto (CEO de la marca haidændsi:k); y Emma Dueñas, directora de la revista 'L'Éclat de la Mode', quienes han evaluado los 14 diseños presentados.

En esta edición, que se exigía que todos los diseños estuviesen confeccionados a mano, se ha valorado la calidad técnica y la precisión en los acabados, así como las posibilidades reales de comercialización, dado que el concurso apoya la industria textil y busca fomentar la viabilidad comercial de las creaciones presentadas.

También se ha tenido en cuenta la creatividad y el enfoque innovador en la selección de materiales, priorizando siempre su sostenibilidad y viabilidad económica para garantizar tanto su impacto positivo como su posible rentabilidad en el mercado.

Los 14 jóvenes promesas que han concurrido provenían de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, el Centro Alcazarén, el Centro Santa María Micaela, la Escuela Superior de Arte y Diseño de Burgos (EASD), el Colegio María Madre, así como otros que se han formado de manera independiente.

El Concurso de Jóvenes Diseñadores se enmarca en la pasarela 'Uniendo Moda de Castilla y León', que en 2025 alcanza su tercera edición. Se trata de una iniciativa del proyecto 'Uniendo Moda' de CEOE y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el sector textil, así como potenciar y promocionar la industria de la moda de la comunidad.