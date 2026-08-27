Una estudiante de la ULE busca revalorizar la lana de oveja en territorios trashumantes de la Reserva de Babia

La estudiante de la ULE Celia Alfonso Pereda. - ULE

LEÓN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del doble grado de Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal de la Universidad de León (ULE) Celia Alfonso Pereda ha desarrollado el proyecto 'El oro blanco de Babia' para revalorizar la lana de oveja en territorios trashumantes dentro de la Reserva de la Biosfera de Babia.

La iniciativa ha sido seleccionada para recibir una de las trece becas Ralbar 2026, impulsadas por la institución académica leonesa y la Fundación Banco Sabadell.

El trabajo ha tenido como objetivo formar sobre las distintas posibilidades de la lana como materia prima a través de procesos sencillos que se puedan aplicar de manera particular, sin necesidad de maquinaria industrial ni de labores complejas, señala la institución académica a través de un comunicado.

En una primera fase, la investigadora ha realizado una docena de entrevistas a artesanos, pastores, mujeres del sector, familiares de fallecidos pastores trashumantes y vecinos de la zona para recopilar conocimientos tradicionales sobre el uso de la lana que se encontraban en riesgo de olvido.

Posteriormente, en una segunda etapa, ha combinado dicha información con los avances científicos actuales para difundir y adaptar estos oficios mediante la impartición de talleres prácticos.

El proyecto se ha presentado con notable acogida en los municipios leoneses de Cabrillanes y San Emiliano, donde la autora ha recibido el aprendizaje de artesanos locales para lavar, escarpenar y cardar este material.