La estudiante de la ULE Claudia Sánchez Calzado transforma la historia de Hospital de Órbigo en una novela gráfica

La estudiante de la ULE Claudia Sánchez Calzado durante el desarrollo del proyecto 'Memoria Ilustrada de Hospital de Órbigo: un recorrido por el patrimonio'. - ULE

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del doble grado en Historia e Historia del Arte en la Universidad de León (ULE) Claudia Sánchez Calzado ha desarrollado este verano un proyecto titulado 'Memoria Ilustrada de Hospital de Órbigo: un recorrido por el patrimonio', mediante el cual ha transformado la historia de este municipio leonés en una novela gráfica.

La iniciativa, impulsada gracias a las becas Ralbar de la Institución académica y la Fundación Banco Sabadell, ha tenido como aliciente la implicación vecinal para crear conjuntamente una obra artística inspirada en las vivencias del municipio.

Según ha explicado la estudiante, la experiencia ha sido un proceso de aprendizaje "muy gratificante" que va "mucho más allá de las palabras, llegando de lleno al factor humano". "El contacto directo con la población ha facilitado adaptar las actividades sobre la marcha. 'Memoria Ilustrada de Hospital de Órbigo' me ha permitido conectar con las personas y, a través de sus relatos, conectar profundamente con el propio municipio", ha recalcado.

El proyecto nació con el propósito de acercar la historia local a la población mediante actividades dinámicas que rompieran con el rol de espectador pasivo. Para ello se articularon rutas urbanas, encuentros de debate, contenidos de divulgación y talleres de creación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Todas las historias, anécdotas y experiencias aportadas por los participantes sirvieron posteriormente de base e inspiración para confeccionar una novela gráfica ambientada en el municipio.

Uno de los principales objetivos era conseguir que los vecinos construyesen el proyecto de forma activa, según ha explicado, para añadir que el resultado final, la novela gráfica, es precisamente fruto de ese proceso de escucha, participación y creación colectiva que demuestran el enorme potencial de unir cultura, memoria y medio rural.

En el ámbito profesional, la futura historiadora valora el impacto social de la convocatoria estival. "Este tipo de iniciativas son una oportunidad muy valiosa para que personas jóvenes podamos desarrollar proyectos en el medio rural, conocer de cerca sus necesidades y aportar nuevas propuestas que contribuyan a dinamizar estos territorios", ha apuntado.

En el balance de agradecimientos, Claudia Sánchez Calzado ha destacado el papel de la ULE y de la Fundación Banco Sabadell por impulsar el programa de becas. Además, ha expresado su gratitud al Ayuntamiento de Hospital de Órbigo por su total disposición logística y a todos los participantes que compartieron recuerdos, así como a su entorno íntimo.

Como propuesta de mejora para próximas ediciones, la becaria ha sugerido dotar de mayor estabilidad en el tiempo a estas intervenciones en los pueblos. "Sería interesante que se implementasen con una mayor continuidad una vez finalizado el proceso de beca para afianzar el proyecto en el municipio, ya que la participación va incrementándose con los días y al final siempre parece que el verano se ha quedado corto", ha concluido.