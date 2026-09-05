Una estudiante de la ULE recoge más de 200 topónimos y 500 fotografías históricas en un proyecto en Celadilla del Páramo

La exposición de Laura Pérez en Celadilla del Páramo. - ULE

LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del Grado en Educación Primaria de la Universidad de León (ULE), Laura Pérez Domínguez, ha desarrollado este verano el proyecto titulado 'Territorios que recuerdan' con más de 200 topónimos y 500 fotografías en la localidad de Celadilla del Páramo, situado en el municipio de Villadangos del Páramo.

El propósito de la iniciativa es aprovechar las historias, los recuerdos y el aprendizaje "para generar beneficios cognitivos reales tanto en niños como en mayores, empleando la neurociencia como pilar de las actividades", según ha trasladado la ULE a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'Territorios que recuerdan' se ha llevado a cabo con el apoyo de la beca Ralbar, con la que Pérez ha vivido "un reto exigente pero muy valioso", en dos meses de "constantes cambios y adaptaciones sobre el terreno".

"Por mi formación consideré importante divulgar y concienciar, tanto en las dinámicas como en redes sociales, sobre el valor de este tipo de iniciativas en el entorno rural para que el pueblo entendiera el proyecto", ha destacado la futura educadora, quien ha añadido que la beca le ha servido como "un punto de partida genial que motiva a trabajar por y para el territorio".

Las becas Ralbar, que están impulsadas por la Universidad de León y la Fundación Banco Sabadell, es la responsable de la financiación que ha hecho posible articular una forma de entrenamiento cognitivo "menos convencional" a través de la propia vida comunitaria.

Con este contexto, Laura Pérez ha organizado filandones temáticos, actividades dinámicas e infantiles, la recuperación de juegos tradicionales, y el trabajo de recogida de toponimia local y de fotografías antiguas, que han permitido rescatar vivencias e historias del lugar, con las que se ha fomentado "un valioso intercambio entre los vecinos de distintas edades del municipio".

Todo este proceso de campo participativo se ha materializado en una exposición final que ha combinado la investigación y las fotografías como evidencia de la vida en el Páramo leonés vista desde los ojos de Celadilla.

Como resultado, el proyecto ha logrado reunir un "valioso" fondo documental para la localidad que supera los 200 topónimos locales y documenta más de 500 fotografías históricas y actuales.

A través de este inventario, la propuesta no solo fija geográficamente la denominación tradicional de los parajes en riesgo de olvido, sino que "salvaguarda y protege" las tradiciones orales y los quehaceres cotidianos del pueblo.

PRÁCTICA SOCIAL

"Al principio cuesta un poco hacerse paso o te encuentras con gente más precavida, pero con el tiempo te das cuenta de que los vecinos tienen ganas de involucrarse. El entorno rural es la verdadera base de nuestra identidad", ha afirmado Laura Pérez, para quien el proyecto ha constatado "la relevancia de trasladar la teoría académica a la práctica social".

En el momento de hacer balance, la estudiante ha agradecido al Ayuntamiento de Villadangos la oportunidad brindada, pero de manera muy especial a los habitantes de la localidad: "Doy las gracias sobre todo a la gente de Celadilla, que han participado en las actividades y han compartido sus historias con gran generosidad; sin su apoyo y su conocimiento, esto no habría salido adelante".

Como propuesta de futuro, la becaria ha señalado la importancia de dar continuidad a estos proyectos comunitarios. "Vivimos en una sociedad que solo parece acordarse del pueblo en vacaciones, pero el entorno rural existe los doce meses del año", ha subrayado.

Asimismo, Laura Pérez ha concluido su reflexión en la que ha indicado que el programa "ha servido para abrir nuevos frentes e ideas propuestos por los propios vecinos".