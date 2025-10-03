Estudiantes de Medicina de Salamanca realizan un paro académico para apoyar la huelga por el Estatuto Marco

SALAMANCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de Salamanca llevarán a cabo este viernes un paro académico y una concentración contra el nuevo Estatuto Marco, en apoyo a la huelga médica nacional convocada por distintos colectivos sanitarios.

La concentración tendrá lugar a las 12.00 horas en los exteriores del Hospital Universitario de Salamanca. Esta acción conjunta entre estudiantes y profesionales tiene como objetivo "manifestar el rechazo al nuevo modelo de Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad", como han indicado desde la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina en un comunicado recogido por Europa Press.

Según los convocantes, el nuevo Estatuto Marco "precariza aún más las condiciones laborales del personal sanitario y compromete la calidad asistencial".

El paro académico ha sido convocado a petición de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Medicina, que asegura contar con el apoyo de la Universidad de Salamanca, y considera que "el momento actual exige una respuesta colectiva y firme por parte de quienes se están formando para ser los profesionales del sistema sanitario del futuro".

"Como estudiantes y futuros médicos, creemos que no podemos permanecer al margen de una lucha que nos afecta directamente. El modelo de Estatuto Marco que se plantea atenta contra la dignidad de la profesión médica y no responde a las necesidades reales del sistema de salud pública", han declarado.

Los organizadores han denunciado también "la falta de diálogo y de espacios reales de escucha" por parte de las autoridades sanitarias, que "avanzan reformas estructurales sin contar con la participación de los colectivos profesionales y académicos implicados".

En el marco de esta jornada de protesta, la concentración que se va a llevar a cabo en el Hospital Universitario de Salamanca mostrará "el rechazo de profesionales y estudiantes a las medidas del Ministerio" y reivindicará "un modelo sanitario más justo, sostenible y respetuoso con los derechos laborales".