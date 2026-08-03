Estudiantes de la ULE llevan a Europa un proyecto sobre la Justicia como punto de detección del sobreendeudamiento

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LEÓN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes del Máster en Derecho de la Ciberseguridad y el Entorno Digital de la Universidad de León (ULE) han visto reconocido su proyecto de innovación judicial con una propuesta que analiza cómo puede utilizarse el contacto con la justicia para detectar de forma temprana situaciones de sobreendeudamiento y facilitar que las personas afectadas puedan acceder a servicios de apoyo antes de que su situación económica se agrave.

Este trabajo ha sido seleccionado entre los seis proyectos finalistas del 'Crystal Scales of Justice Prize Junior Edition 2026', una competición internacional dirigida a estudiantes de máster en Derecho de los países miembros del Consejo de Europa que busca identificar y difundir propuestas innovadoras para mejorar la calidad, eficiencia y organización de la justicia.

Bajo el título 'Schuldenfunctionaris / Debt Officer', el proyecto toma como punto de partida la figura del Court Debt Officer, una innovación organizativa del sistema judicial de Países Bajos que busca identificar situaciones de sobreendeudamiento cuando las personas acuden a los tribunales y facilitar, de forma voluntaria, su derivación hacia servicios municipales de asesoramiento y apoyo.

El modelo pretende así aprovechar el contacto con la justicia como una oportunidad para detectar el problema antes de que continúe agravándose, sin alterar la función judicial ni sustituir la labor de los servicios sociales, según ha señalado la profesora de Derecho Constitucional Tamara Álvarez, tutora de los estudiantes.

"Cuando una persona llega a un juzgado por un problema de deuda, muchas veces ya se encuentra en una situación económica muy deteriorada", ha explicado Álvarez, para destacar que la propuesta trata de convertir ese contacto con la justicia en "un punto de detección temprana" que permita facilitar el acceso a mecanismos de apoyo. El modelo analizado garantiza, además, principios como la independencia judicial, la protección de datos, la voluntariedad de la derivación y la proporcionalidad de la intervención.

A partir de esta experiencia, el equipo de la ULE ha analizado cómo podría adaptarse este modelo a otros sistemas jurídicos europeos, especialmente al español y al francés, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

En España, la propuesta plantea reforzar la detección temprana en los procedimientos de reclamación de deuda mediante la intervención del letrado de la Administración de Justicia y herramientas de alerta, mientras en Francia, propone mejorar la conexión entre los juzgados y los mecanismos administrativos ya existentes para atender las situaciones de sobreendeudamiento.

La selección entre los seis finalistas supone un reconocimiento "especialmente relevante" para el equipo, conformado por los estudiantes Elisa Calle Porras, Clara Díaz Ordás, Yesid González Arango, María Ángeles Merino Beltrán y José Antonio Segura Orta, que defendieron su propuesta en inglés ante un jurado internacional especializado. La fase final reunió a universidades de distintos países europeos y tuvo como ganador al equipo de la Universidad de Oxford.

El resultado para el equipo de la ULE pone de manifiesto "la calidad, el rigor y la innovación" del trabajo desarrollado por el alumnado y su capacidad para trasladar los conocimientos adquiridos durante el Máster a una propuesta con aplicación práctica y proyección europea.