Imagen de un viñedo de la DO Bierzo - DO BIERZO

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental establece entre 0,70 y 1,08 euros el coste de producción de la uva en la Denominación de Origen Protegida Bierzo para la campaña 2026.

El análisis difundido este viernes distingue tres modelos productivos en función de la tipología del viñedo de esta comarca: baja tecnología, con la variedad mencía en vaso y un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea; BAU o escenario de referencia, también con mencía en vaso y 4.500 kilos por hectárea y modelo de alta tecnología con la variedad godello en espaldera, con vendimia y prepoda mecanizadas y un rendimiento estimado de 6.500 kilos por hectárea.

El informe cifra los costes totales del cultivo en 3.245,31 euros por hectárea en el modelo de baja tecnología, 4.176,49 euros por hectárea en el modelo BAU o escenario de referencia y 4.531,88 euros por hectárea en el modelo de alta tecnología con la variedad godello. Esto supone un coste de 1,08 euros por kilo en baja tecnología; 0,93 euros por kilo en BAU y 0,70 euros por kilo en alta tecnología con godello.

El estudio también incorpora una referencia para el modelo en alta tecnología con la variedad mencía y estima un coste de 4.488,41 euros por hectárea y 0,47 euros por kilo para un rendimiento estimado de 9.600 kilogramos por hectárea.

Por otro lado, el informe sitúa el coste de la mano de obra como la partida principal en los tres escenarios que asciende a 2.175,80 euros por hectárea en baja tecnología, 2.582,45 euros por hectárea en BAU y 1.487,50 euros por hectárea en alta tecnología.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha informado de que en este último modelo se añaden 742,90 euros por hectárea por los trabajos realizados por terceros y por el alquiler de la maquinaria.

Las mismas fuentes han recordado que los resultados constituyen referencias técnicas calculadas conforme a la metodología y los supuestos del estudio por lo que no suponen la fijación de un precio de la uva ni determinan el coste individual de cada explotación, "que puede variar en función de sus características, rendimientos, sistema de manejo, estructura y condiciones concretas de producción".