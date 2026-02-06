Un estudio confirma la presencia generalizada de contaminación por microplásticos en ecosistemas acuáticos de León

Los muestreos en los que se ha detectado contaminación por microplásticos se han levado a cabo en los ríos Torío y Sil. - CRUZ ROJA

LEÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Red de Seguimiento de Microplásticos mediante ciencia ciudadana', desarrollada por Cruz Roja y la Asociación Hombre y Territorio (HyT), en colaboración con el Proyecto Libera, confirma la presencia contaminación por microplásticos generalizada y constante en los ecosistemas acuáticos de la provincia leonesa.

Así se muestra en todos los entornos fluviales analizados en 12 jornadas de muestreo, ocho de las cuales se han realizado en el río Torío (desde marzo de 2022) y cuatro en el río Sil (iniciadas en marzo de 2024). En conjunto se han filtrado uno 400 litros de agua gracias a la implicación de 54 personas voluntarias (37 en León y 17 en Ponferrada).

La 'Red de Seguimiento de Microplásticos mediante ciencia ciudadana' una iniciativa "pionera" para dar a conocer la presencia de microplásticos en ríos, generar datos comparables en el tiempo y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta contaminación invisible, según ha informado a Europa Press en un comunicado Cruz Roja León.

En concreto, en los muestreos realizados en 2025 en los ríos Torío y Sil se identificaron principalmente tres tipos de microplásticos: fibras, asociadas en su mayoría al desgaste de tejidos sintéticos; fragmentos, procedentes de la degradación de plásticos de mayor tamaño y films, derivados de bolsas, envoltorios y plásticos muy finos que se han fragmentado con el tiempo.

EVOLUCIÓN EN LOS RÍOS TORÍO Y SIL

En el río Torío, donde se analizaron 50 litros de agua en cada campaña, se detectaron 27 ítems en primavera (0,54 ítems or litro) y 9 ítems en otoño (0,18 ítems por litro). Estos resultados confirman una tendencia descendente en la concentración de microplásticos observada en los últimos cuatro años, ya que en 2022 se superaba el ítem por litro en primavera y se alcanzaban valores superiores a 3,5 ítems por litro en otoño, lo que refleja una evolución positiva en este tramo fluvial.

Por el contrario, en el río Sil se mantienen dinámicas "claramente opuestas" según la época del año. En la campaña de 2025, durante la primavera se registraron 53 ítems en 10 litros analizados (5,3 ítems por litro), mientras que en otoño se detectaron 6 ítems en 22 litros (0,28 ítems por litro).

Al comparar estos resultados con los obtenidos en 2024 se aprecia un "aumento significativo" en primavera (se registraron 1,5 ítems por litro) y una disminución en otoño, con un valor de 1 ítem por litro registrado el año anterior.

En relación con estos datos, el análisis de los ítems hallados durante los muestreos de 2025 revela que las fibras sintéticas representan más del 73 por ciento de los microplásticos detectados. Les siguen los fragmentos, que suponen aproximadamente el 25 por ciento, y otras partículas como los films. Todo ello pone de manifiesto una presión continua de los microplásticos sobre los ecosistemas acuáticos de la provincia.