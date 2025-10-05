El estudio leonés Pablo Guerrero, galardonado en los 'Óscars del Diseño'

LEÓN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estudio Pablo Guerrero ha sido galardonado en la última edición de los 'Pentawards' de Diseño, que acaba de ser celebrada en Ámsterdam con un certamen que reconoce a los mejores trabajos del ámbito de la creatividad para marcas y proyectos de etiquetado o packaging y que supera cada año las 2.000 candidaturas de más de 60 países, en múltiples categorías.

La gala, que ha coincidido con el 750º aniversario de la capital holandesa, ha premiado la creatividad e innovación de todo tipo de trabajos tanto para marcas globales como Google, Heineken y Samsung, como para proyectos solidarios que están dejando huella en sectores clave de nuestra región, según ha informado en un comunicado el estudio recogido por Europa Press.

En esta ocasión, el estudio afincado en León se ha llevado el trofeo al mejor 'Diseño con Propósito' por su "creatividad aplicada" al vino inclusivo ASPRONAUTAS, con un proyecto de la asociación Asprona Bierzo, que ha recuperado varias parcelas de viñedo antiguo de la zona, por mano y obra de cuatro personas con discapacidad intelectual.

Teresa, Baldomero, Miguel y Guillermo son los cuatro 'aspronautas', que junto Guerrero acudieron a la gala y que han descubierto en esta labor un universo de posibilidades y no solo han recuperado la viña sino que también han ayudado a producir el vino con los dibujos que han realizado para el etiquetado de este premiado tinto joven de variedad mencía.

El resultado del proyecto es un packaging que utiliza todos los elementos de la botella (lacre, cuello, etiqueta y alerones en cartón) para transmitir con su imagen una forma "imaginativa, personal e ilusionante".

Asimismo, en el proyecto colaboraron desinteresadamente distintas empresas como la imprenta Coreti, la bodega 13 Viñas, los diseñadores de fonts Tightype o la web 'Lacre.es'.

Además, este proyecto quedó también finalista en la categoría 'People Choice's Award' de votación popular internacional, en la que participó público de todo el mundo por redes sociales.

Este año 'Pentawards', conocido como los 'Óscars del Diseño', ha reconocido la creatividad y el etiquetado de proyectos. En concreto, con este diseño las botellas se han convertido en "cohetes en los que viajan las ilusiones" de estos 'aspronautas', y en las que despega su esfuerzo para alcanzar objetivos de inclusión social y laboral.

A lo largo de los años, el estudio Pablo Guerrero ha sido reconocido con más de seis premios internacionales y múltiples nominaciones, pero para el diseñador este no es un trofeo más: "Ser premiado entre tantos finalistas de todo el mundo, en una categoría en la que ponemos tantas buenas ideas, esfuerzo y trabajo desinteresado, es un verdadero orgullo y un reconocimiento para todos los que nos sumamos a causas de cercanía como esta".