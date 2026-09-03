Un estudio de la ULE analiza la relación entre la pintura y el cómic en los museos españoles

LEÓN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un libro titulado 'El lugar de las musas. Los nuevos retos museográficos en torno a la pintura y el cómic en España (1971-2023)', de Virginie Giuliana, que aborda en profundidad la cuestión de las sinergias entre dos universos --la pintura y la historieta-- cuando se articulan en un espacio expositivo.

En el prólogo la autora explica que el libro nace de la confluencia de sus pasiones por la pintura, el cómic y los museos, y la constatación de la ausencia de un soporte teórico desarrollado que analice la relación triangular que se establece entre los elementos citados.

Esa situación despertó su interés y la llevó a investigar para tratar de "contribuir a poner de manifiesto estas prácticas museográficas, con el objetivo de proponer la base de una reflexión en torno al establecimiento de la fructífera relación entre la pintura y el cómic en los museos", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El interés de este estudio radica en que ofrece una evaluación matizada del interés de dicha convergencia para ambas artes, así como de los obstáculos que dificultan una presencia continua y sostenida de la historieta en los museos españoles.

Virginie Giuliana sitúa cuidadosamente su investigación en el contexto general de la evolución de la historieta. Como ha señalado la autora, el cómic se encuentra actualmente en un punto de inflexión de su trayectoria histórica.

DESMITIFICACIÓN

Frente a las corrientes clásicas, una tradición endogámica ha separado históricamente el cómic del conjunto de las artes y de las formas culturales mediante una coerción externa. Esta división ha sido, sin embargo, interiorizada por el propio campo de la historieta como si fuera una parte constitutiva de su propia identidad, algo que este trabajo ayuda a desmitificar mediante el análisis de su evolución en las últimas décadas.

El resultado es un riguroso estudio que invita activamente a la comunidad académica y crítica a reformular los problemas y las cuestiones teóricas, historiográficas y epistemológicas que estructuran la investigación sobre el cómic en la actualidad.

El libro, de 291 páginas, es el volumen número 18 de la colección titulada 'Grafikalismos'. Se puede adquirir por un precio de 20 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE.