Eugenio Elías López releva a Julián Untoria en la Presidencia de FOES

Nueva Junta Directiva de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria - FOES

SORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eugenio Elías López Milla asume la presidencia de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria tras tomar el relevo de Julián Untoria Martínez quien ha ejercido el cargo durante dos legislaturas López Milla continuará aportando su experiencia a la organización como Tesorero para garantizar así una transición basada en la continuidad, según han informado desde la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES).

La Asamblea de la Asociación ha elegido a Víctor Martínez Escalada como vicepresidente. La Junta Directiva la completan Ernesto Ruiz Ruiz como secretario mientras que las vocalías son asumidas por Víctor Mateo Ruiz, Sergio Gañán Catalina y José Pedro Gonzalo Delso.

La nueva Directiva combina la experiencia con un profundo conocimiento del sector y una visión compartida orientada a reforzar la competitividad del tejido empresarial del automóvil en la provincia, como han matizado desde FOES.

JORNADA TÉCNICA

Finalizada la asamblea, los asistentes participaron en una jornada técnica de la mano del director técnico de Micro 4DC, Óscar Marzo, que presentó un programa informático especializado en talleres de reparación adaptado a Verifactu.

Estas nuevas obligaciones de facturación fueron explicadas en detalle a los asamblearios de la Asociación por el responsable del Departamento Económico de FOES, Rodrigo Ruiz.

Constituida en 1977, la Asociación desempeña un papel fundamental en el asociacionismo empresarial soriano y un año después de su creación fue una de las entidades impulsoras de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Desde entonces, mantiene un posicionamiento activo en la defensa de los intereses de sus empresas asociadas, con atención especial a la erradicación de los talleres clandestinos mediante la interlocución constante con los distintos organismos y estamentos competentes.

La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria además de formar parte de FOES, está integrada en la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA).