Euroacaja Rural renueva su acuerdo con FELE para impulsar y apoyar la actividad empresarial de León

Los presidentes de Eurocaja Rural y de FELE tras la firma del acuerdo. - EUROCAJA RURAL

LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han suscrito un convenio de colaboración para impulsar la promoción y el fomento de actividades derivadas de las acciones profesionales que desarrolla la organización con sus empresas y autónomos asociados.

El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el presidente de FELE, Juan María Vallejo Fernández, han suscrito este acuerdo y ambos han reconocido su "satisfacción" por aunar esfuerzos que favorezcan la economía leonesa y la dinamización del territorio.

Se trata del tercer acuerdo que suscriben ambas instituciones desde su primer convenio en 2023, lo que refuerza "las estrechas y cercanas relaciones" que mantienen y el compromiso e implicación de la entidad financiera con el tejido productivo de la provincia de León.

Eurocaja Rural inició, en septiembre de 2022 su andadura en la provincia de León, con la apertura de su oficina en la capital leonesa ubicada en la Plaza de la Inmaculada, y con la inauguración de sendas oficinas en Ponferrada y La Bañeza.

Posteriormente, le siguieron Valencia de Don Juan, Cacabelos, Bembibre y Cubillos del Sil, además de San Andrés del Rabanedo, Carrizo y Villaquilambre.

Eurocaja Rural supera las 50 oficinas en Castilla y León y las 500 en todo el ámbito de actuación donde opera (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía), su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales y cuenta con más de 500.000 clientes y 100.000 socios.

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) es la organización empresarial representativa de la provincia de León que agrupa a más de 70 asociaciones sectoriales que representan a miles de empresas leonesas y forma parte de CEOE, CEPYME y CEOE Castilla y León.