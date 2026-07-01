Eurocaja Rural impulsa su programa de prácticas ya que el 58% de las contrataciones en 2025 fueron a becarios

Recepción a los 93 estudiantes que realizarán prácticas este verano en Eurocaja Rural. - EUROCAJA RURAL

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eurocaja Rural refuerza su compromiso con el talento universitario a través de su programa de prácticas ya que tiene convenios de colaboración con 18 universidades nacionales y en este periodo un total de 93 estudiantes universitarios inician sus prácticas en la entidad, para incrementar su formación cualificada y adquirir nuevos conocimientos y experiencias.

Además, la entidad mejora su empleabilidad ya que el 58 por ciento de todas las contrataciones que se formalizaron en la Caja en 2025 procedían de estudiantes en prácticas y más de un 50 por ciento del alumnado que inició el programa de invierno en el mes de febrero prorrogó sus prácticas.

Eurocaja Rural ha celebrado este miércoles, en sus Servicios Centrales, el tradicional acto de bienvenida a los 93 nuevos estudiantes universitarios.

Las universidades con las que Eurocaja Rural tiene convenio son Ry Juan Carlos, Carlos III de Madrid, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Alcalá de Henares, Alicante; la Universidad de Salamanca, Valencia, Valladolid, León; Cantabria, Universidad de Zaragoza, Jaume I, Pontificia de Comillas, Católica de Valencia, Católica de Ávila (IMF Smart Education), Sevilla, Granada y la UCLM.

El alumnado en prácticas constituye la principal cantera de futuros profesionales de la entidad, como así reconoce Eurocaja Rural, una entidad que desarrollo un modelo que va en contra del cierre de oficinas y la consiguiente reestructuración de personal.

La creciente participación de estudiantes de diversas universidades responde al proceso de expansión territorial desarrollado por Eurocaja Rural en los últimos años, que ha reforzado su presencia en el territorio nacional al estar ya implantada en 11 comunidades autónomas, ampliándose con ello el alcance geográfico de sus programas formativos.

Eurocaja Rural ha diversificado su búsqueda de perfiles académicos, por lo que la Entidad cuenta, entre su plantilla, con un gran número de titulaciones universitarias. Por ello, no sólo fomenta la empleabilidad para los profesionales de los ámbitos de la Administración y Dirección de Empresas o de la Economía, más directamente relacionados con su actividad, sino también licenciados y graduados en otras disciplinas, como Bioquímica, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria o Marketing, entre otros.

Así, los perfiles académicos del alumnado que comienza hoy sus prácticas procede de múltiples titulaciones como Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho, Ingeniería informática, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, Economía, Doble Grado de Derecho y ADE, Doble Grado de ADE y Estudios Internacionales, Finanzas, Banca y Seguros, Doble Grado de Derecho y Economía, Finanzas y Contabilidad, Máster en Inteligencia Artificial y Big Data, Máster de Acceso a la Abogacía, Máster en Análisis Económico Moderno, Marketing, Doble Grado de ADE y Analítica de Negocios, Bioquímica, Grado de Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos o Periodismo, entre otras.

En el acto de bienvenida han participado el director general de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín López; la directora de la División de Recursos Humanos y Jurídica, Paloma Gómez Díaz; y el director de la División de Negocio, Enrique Muñoz Sánchez, quienes han destacado la apuesta estratégica de la Caja por el desarrollo del talento joven.

Durante su intervención, el director general ha asegurado que Eurocaja Rural es una de las empresas "con mayor antigüedad realizando prácticas con alumnos universitarios", concretamente desde el año 1995, y una "de las pocas entidades referentes" dentro del sector financiero que proporciona "oportunidades reales a los jóvenes estudiantes".

Asimimo, Martín López ha recalcado la apuesta de la entidad "por el talento y la empleabilidad, y por la apertura de oficinas por todo el territorio nacional".

El director general se ha referido a la trayectoria y balance de Eurocaja Rural desde 2011, ya que "ha aumentado casi por cuatro su tamaño en apenas quince años, triplicando su red comercial y duplicando su plantilla de profesionales, en un contexto además de crisis financiera de por medio", por lo que ha animado a los estudiantes a demostrar sus capacidades, desempeño y compromiso para unirse al proyecto "ilusionante, con valores y diferencial" de esta Caja dentro del sector financiero.

Por su parte, la directora de la División de Recursos Humanos y Jurídica de la entidad financiera, Paloma Gómez Díaz, animó a los estudiantes a disfrutar de la experiencia "con ilusión y motivación", a poner en práctica todos sus conocimientos adquiridos y a que esta experiencia sea fructífera.

Igualmente, ha subrayado la "relevancia" que otorga la Entidad a las prácticas universitarias desde hace más de 30 de años y la importancia que tienen "para conocer" a una empresa que está en plena expansión y que ha sido designada en 2025, por tercera vez consecutiva, como la segunda empresa del país de menos de 5.000 trabajadores donde más se fomenta el crecimiento y desarrollo profesional, según la lista 'Top Companies 2025' en España, elaborada por LinkedIn.