Archivo - Eurofrits, especializada en patatas pre-fritas, invierte más de 10 millones en sus instalaciones de Burgos. - EUROFRITS - Archivo

BURGOS, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eurofrits,S.A, compañía especializada en la fabricación y comercialización de patatas pre-fritas y productos precocinados congelados, ha invertido más de 10 millones de euros en la ampliación de sus intalaciones en Burgos.

La mercantil acude un año más a HIP Horeca Professional Expo, que se celebrará en IFEMA (Madrid) entre los próximos días 16 y 18 de febrero de 2026. En esta ocasión, la compañía presenta su propuesta más ambiciosa: una combinación de innovación en producto, adaptación a las nuevas demandas del mercado y una fuerte apuesta industrial, que se materializa en la puesta en marcha de una nueva línea de producción en su planta de Burgos, con una inversión de más de 10 millones de euros.

Este nuevo equipamiento supone un incremento del 33% en la capacidad de producción de la compañía, alcanzando un total de 23.000 toneladas anuales y permitirá ampliar la producción de diferentes especialidades del catálogo.

La nueva línea supone la generación de medio centenar de puestos de trabajo, entre operarios, técnicos de calidad, personal de mantenimiento y personal de apoyo a las oficinas. De este modo, la plantilla superará los 260 empleados, consolidando a Eurofrits como uno de los motores industriales de Burgos.

"Esta nueva línea responde al crecimiento sostenido de la demanda de nuestros clientes y a la necesidad de adaptar nuestra estructura productiva a las nuevas tendencias de consumo", señalan desde la compañía. "Hemos apostado por tecnología de última generación y reforzado todos los sistemas de seguridad para garantizar tanto la calidad del producto como el bienestar del equipo".