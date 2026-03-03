El Euromillones deja más de 147.000 a un acertante de segunda categoría en Valladolid

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un boleto del Eurimillones sellado en Valladolid ha resultado agraciado con un premio de segunda categoría (cinco números más una estrella), dotado con 147.207,14 euros, según han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

En España no existen acertantes de primera categoría (5+2) y hay cuatro boletos premiados de segunda categoría (5+1) que, en el caso de Valladolid, se ha validado en el despacho receptor número 85.780, situado en la calle Jara, 2.

Los otros tres se han validado en la Administración de Loterías número 1 de Moraira-Teulada (Alicante), situada en Edificio Benidorm, L4 (Carretera Moraira-Calpe); en la número 1 de Tolosa (Gipuzkoa), situada en Rondilla, 7; y en la 354 de Madrid, situada en Raimundo Fernández Villaverde, 49.

La combinación ganadora está compuesta por los números 50, 24, 06, 34, y 07 y las estrellas 05 y 07.