El Euromillones deja un premio de El Millón en Burgos

Archivo - Imagen del Euromillones - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en la capital burgalesa ha sido el agraciado con 'El Millón' del sorteo del Euromillones de este martes, 7 de abril, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías número 18 de Burgos, situada en C.C. Camino de la Plata - Avenida Castilla y León, s/n.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 14, 49, 11, 19 y 36. Las estrellas han sido el 7 y el 6. La recaudación ha ascendido a 43.569.869,20 euros.