El Euromillones deja un premio de un millón de euros en León

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 28 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en León capital, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, la Administración de Loterías número 2, situada en la calle Ordoño II, 2, ha sellado el boleto acertante de El Millón del sorteo de este martes.

En el sorteo de EuroMillones de este martes no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2), por lo que con el Eurobote generado, en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 89 millones de euros.