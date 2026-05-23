Europa se mantiene como el principal mercado para CyL con el 80,1% del total

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VALLADOLID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Europa se mantuvo en el mes de marzo como el principal mercado para los productos de Castilla y León y representó el 80,1 por ciento del total de las exportaciones, que alcanzaron los 1.967,2 millones de euros.

Además y según los datos aportados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa consultados por Europa Press, las ventas de Castilla y León a Europa crecieron un 10,6 por ciento en marzo y Francia, Portugal, Italia y Alemania se mantuvieron como los destinos más importantes.

En el caso concreto de las ventas a la zona euro representaron el 58,1 por ciento del total y han aumentado un 8,7 por ciento mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea alcanzaron un peso del 8,0 por ciento del total y han crecido un 9,5 por ciento.

Por otro lado, las ventas al resto de Europa llegaron al 14,0 por ciento del total y repuntaron un 20,4 por ciento con Reino Unido y Turquía al mismo nivel, con un 5,7 por ciento del total en ambos casos pero comportamientos dispares ya que las ventas al primer destino cayeron un 17,8 por ciento mientas que en el segundo repuntaron un 97,1 por ciento.

Ya fuera de Europa, Castilla y León aumentó las exportaciones a África (+8,2 por ciento) y Oceanía (+9,6 por ciento) mientras que descendieron las dirigidas a Oriente Medio (-27,5 por ciento), Asia excluido Oriente Medio (-18,2 por ciento), América del Norte (-16,4 por ciento) y América Latina (-5,1 por ciento).

En concreto, África ocupa el segundo lugar de las ventas al exterior con un 8 por ciento del total y Marruecos sigue siendo el principal socio comercial de la zona con el 6,7 por ciento del total y un aumento del 11,5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Por su parte, América se ha situó en tercera posición como destino de exportación con el 7,4 por ciento del total y un descenso del 10,4 por ciento. En esta zona destacan las exportaciones a Estados Unidos, con el 3,4 por ciento del total, y a Brasil, con el 1,3 por ciento del total.

Finalmente, Asia ocupa la cuarta posición, con un 4,0 por ciento del total y un descenso del 20,2 por ciento respecto al mismo mes del 2025. En Asia (exc. Oriente Medio) los mayores aumentos de exportaciones respecto al año pasado se produjeron en India (+160,7 por ciento) y en China (+6,5 por ciento) mientras que entre los clientes principales han disminuido Japón (-81,7 por ciento) y Corea del Sur (-51,7 por ciento). En Oriente Medio se observa una disminución del 65,4 por ciento en Arabia Saudí y del 18,9 por ciento en Emiratos Árabes Unidos.