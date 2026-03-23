Europa se mantiene como el principal mercado de los productos de CyL y EEUU representa el 2,8% del total

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Europa se mantiene como el principal mercado de los productos de Castilla y León y representa el 80,5 por ciento del total de las ventas del comercio al exterior en enero, que cerró con 1.553,4 millones de euros, un 1,6 por ciento más.

Por su parte y según los aportados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las ventas de Castilla y León a EEUU alcanzaron el 2,8 por ciento del total.

En el caso concreto de las ventas de Castilla y León a la zona euro alcanzaron el 61,2 por ciento del total tras subir un 7,7 por ciento mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea se quedaron en el 6,8 por ciento del total tras bajar un 22,2 por ciento.

El Ministerio ha destacado las ventas de Castilla y León a Francia, Portugal e Italia, los "principales socios" de la Comunidad, y ha señalado el aumento del 4,9 por ciento en las ventas al resto de Europa que representan el 12,5 por ciento entre las que destacan las destinadas a Reino Unido, con 5,3 por ciento y un 7,4 por ciento más, y a Turquía, con un peso del 5,5 por ciento y un 28,2 por ciento más.

Fuera de Europa, disminuyeron las exportaciones de Castilla y León a todas las grandes categorías de zonas, excepto África (+16,3 por ciento: América Latina (-28,8 por ciento) y Asia excluido Oriente Medio (-12,5 por ciento), Oceanía (-32,8 por ciento), Oriente Medio (-19,1 por ciento) y América del Norte (-10,6 por ciento).

África se ha situado en segunda posición como destino de exportación de Castilla y León con el 8,4 por ciento del total y Marruecos se mantiene como el principal socio comercial con el 6,7 por ciento y un repunte del 13,6 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Por su parte, América ocupa la tercera posición con un 6,4 por ciento y un descenso en este caso del 21,0 por ciento. EEUU que representa un 2,8 por ciento, Brasil un 1,2 por ciento y México un 0,6 por ciento. Por último, Asia es el cuarto destinos, con un 4,2 por ciento del total y un descenso del 14,1 por ciento respecto al mismo mes del 2025. Los clientes más representativos de la zona son China (1,1 por ciento del total), Corea del Sur (0,4 por ciento) e India (0,4 por ciento).