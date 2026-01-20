Europa, principal mercado para los productos de CyL, y África se sitúa por primera vez en segunda posición

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Europa se mantuvo en noviembre como el principal mercado para los productos de Castilla y León, con el 80,3 por ciento del total de las ventas al exterior, que se sitúan en el 58,4 por ciento las destinadas a la zona euro, en el 8,1 por ciento las destinadas al resto de la UE y en el 13,8 por ciento las dirigidas al resto del continente europeo.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en noviembre cayeron las ventas de Castilla y León a la zona euro (-11,7 por ciento) y al resto de la UE (-13,6 por ciento) mientras que aumentaron un 27,8 por ciento las destinadas al resto de Europa, donde destacan las ventas a Reino Unido, con el 6,5 por ciento del total y un 30,8 por ciento más, y a Turquía, con el 5,1 por ciento y un repunte del 36,8 por ciento.

No obstante, Francia, Portugal, Italia y Bélgica se mantienen como los principales socios comerciales de la Comunidad.

Ya fuera de Europa, aumentaron las exportaciones de Castilla y León dirigidas a África (11,8 por ciento), América Latina (6,8 por ciento) y Asia excluido Oriente Medio (3,7 por ciento) mientras que disminuyeron las dirigidas a Oceanía (-19,3 por ciento), a Oriente Medio (-17,7 por ciento) y a América del Norte (-9,9 por ciento).

Según han destacado las mismas fuentes ministeriales, África se ha situado por primera vez en segunda posición como destino de exportación de Castilla y León con el el 7,4 por ciento del total y Marruecos se mantiene como el principal socio comercial de las ventas con el 6,6 por ciento y un incremento del 18,1 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Por su parte, América ha pasado a ser el tercer destino de los productos de Castilla y León con el 7,1 por ciento de las exportaciones que han disminuido un 2,7 por ciento a esta zona respecto al mismo mes del año anterior.

Destacan en este territorio las exportaciones a EE.UU., con el 3,5 por ciento del total; a Brasil, con el 0,8 por ciento del total, y México, con el 0,7 por ciento.

Finalmente, Asia ocupa el cuarto lugar, con un 4,5 por ciento del total y un descenso del 2,7 por ciento respecto al mismo mes del 2024. En este caso, los clientes más representativos de la zona son China (0,9 por ciento del total), Corea del Sur (0,4 por ciento) e India (0,4 por ciento).