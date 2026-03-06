Eurostars Valladolid ofrece durante marzo una promoción específica para que los vallisoletanos disfruten del hotel

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Eurostars Valladolid, le primer hotel cinco estrellas de la ciudad, ha puesto en marcha una promoción dirigida a los vallisoletanos, bajo el título 'Ven a cenar y te invitamos a dormir' con el objetivo de que puedan disfrutar de la oferta gastronómica del hotel.

Disponible durante todo el mes de marzo, la oferta permite disfrutar de una cena degustación para dos personas, acompañada de alojamiento en habitación doble deluxe y desayuno por un precio cerrado de 160 euros.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a clientes vallisoletanosd que deberán acreditar la residencia, y se podrá reservar a través de la página web del hotel, con el código promocional HOLAVALLADOLID.

La experiencia gastronómica es un menú que incluye, como entrante, sopa castellana con huevo pochado; como plato principal, los comensales podrán elegir entre magret de pato asado con su jugo y chutney de zanahoria y chirivía o merluza asada con mutabal y chips de ajo tras lo que se servirá una piña asada al ron y especias con helado de coco y chía.

Este menú no incluye la bodega, sin embargo, el hotel cuenta con una "extensa" carta de vinos con referencias locales.