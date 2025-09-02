La Euskadiko Orkestra y Vocalia Taldea inauguran la 33ª edición del Otoño Musical Soriano

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Euskadiko Orkestra (Orquesta Sinfónica de Euskadi) y Vocalia Taldea inaugurarán la 33ª edición del Otoño Musical Soriano - Festival Internacional de Música de Castilla y León, el jueves 4 de septiembre, a las 20.00 horas, interpretando 'Sueño de una noche de verano', de Mendelssohn, dirigida por François López-Ferrer.

Un año más, el Ayuntamiento de Soria y la Junta coorganizan esta cita musical de reconocido prestigio y avalada trayectoria, según han señalado con el consistorio.

La cita de este año cuenta con 18 conciertos, un estreno absoluto, su habitual parada con el Maratón Musical Soriano, una mesa redonda para homenajear a Odón Alonso y tres conciertos para recibir a la Joven Orquesta Nacional de España durante el mes de octubre.

La Euskadiko Orkestra regresa por cuarta vez al escenario del Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia dentro de la programación del Otoño Musical Soriano.

En esta cuarta visita al festival soriano, la orquesta vasca une fuerzas a la formación femenina Vocalia Taldea para interpretar una de las grandes obras del repertorio sinfónico coral como es Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn.

Con más de veinte galardones y creada en 2000 por su actual director, Basilio Astulez, Vocalia Taldea cuenta con cuarenta cantantes y una programación arriesgada de repertorio poco interpretado que la convierten en una formación coral de referencia en nuestro país.

El elenco vocal para interpretar la partitura de Mendelssohn basada en la conocida comedia de Shakespeare se completa con las sopranos vascas Elena Sancho y Marifé Nogales.