Evacuada una mujer de 43 años tras un incendio en una vivienda de Armunia (León)

ARMUNIA (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 43 años ha precisado traslado a un centro hospitalario tras producirse un incendio en una vivienda de Armunia (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 0.17 horas de este miércoles, cuando se ha alertado del incendio de una vivienda en una casa de tres alturas en la calle San Juan Bosco de Armunia, tras lo que se ha avisado a Policía Nacional y Local de León y a Emergencias sanitarias-Sacyl.

Como consecuencia del incendio han actuado los servicios de emergencias y Sacyl ha atendido a una mujer de 43 años a la que se ha trasladado al Hospital de León en ambulancia.