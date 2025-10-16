Evacuado en helicóptero al hospital un ciclista herido tras sufrir una caída en Ledigos (Palencia)

PALENCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de unos 70 años ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al hospital tras haber resultado herido al sufrir una caída en la localidad palentina de Ledigos, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 10.13 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para un ciclista al que habían localizado caído e inconsciente a la altura del kilómetro 221 de la N-120.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a la Guardia Civil (COS) de Palencia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado un helicóptero medicalizado entre otros recursos. Finalmente, el ciclista herido ha sido evacuado en helicóptero medicalizado a un centro hospitalario.