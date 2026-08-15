Evacuado en helicóptero un joven tras caerse con la moto en Navalperal de Pinares (Ávila)

Archivo - Valladolid.- Helicóptero medicalizado - JCYL - Archivo

ÁVILA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 25 años ha sido trasladado en el helicóptero tras resultar herido al caerse de la moto en la que transitaba en el kilómetro 2 de la AV-502, en el término municipal de Navalperal de Pinares (Ávila).

Los hechos se han produdico a las 11.15 horas, momento en el que el 1-1-2 ha trasladado el aviso a Guardia Civil de tráfico de Ávila y a Emergencias sanitarias Sacyl que ha enviado al lugar una ambulancia SVB, al médico del punto de atención continuada (PAC) y un helicóptero medicalizado (HEMS).

Finalmente, el joven ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Ávila.