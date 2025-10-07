Evacuado al hospital un hombre herido tras ser arrollado por una vaquilla en Medina de Pomar (Burgos)

BURGOS, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras haber sido arrollado por una vaquilla que se ha escapado en un evento taurino en la localidad burgalesa de Medina de Pomar, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 12.10 horas de este martes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso en el que se alertaba del incidente y se solicitaba asistencia para un hombre que había resultado herido en la calle Diego de Lainez.

El 112 ha avisado a la Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al varón de 48 años que ha sido trasladado posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.