Evacuado un niño de siete años tras ser atropellado por un turismo en Santa Marta (Salamanca)

SALAMANCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un niño de siete años ha sido trasladado al hospital de Salamanca tras haber resultado herido al sufrir un atropello por un turismo en la calle Don Ricardo Marcos de la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar momentos antes de las 17.20 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido el aviso del atropello en el que se solicitaba asistencia para un menor que tenía un golpe en la cabeza y la rodilla.

El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Santa Marta y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atenderle, si bien posteriormente ha sido trasladado al mencionado centro hospitalario.