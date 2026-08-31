Evacuado en UVI móvil tras quedar inconsciente al caer de un patinete en Ávila

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ÁVILA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una UVI móvil ha evacuado a un centro sanitario a un varón de unos 40 años que ha quedado inconsciente al sufrir una caída con un patinete, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 16.28 horas, cuando se ha avisado de que la caída del varón en el Paseo del Rastro de la capital abulense y se informaba de que estaba inconsciente.
El 112 ha avisado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl y, finalmente, una UVI móvil ha evacuado al herido al Complejo Asistencial de Ávila.