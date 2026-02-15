Evacuados 74 vecinos de Puente Duero en Valladolid: 16 han sido realojados en hoteles

El alcalde, Jesus Julio Carnero, y el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, bomberos de Valladolid y Policía Municipal en Puente Duero en la noche del 14 de febrero - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha realojado en hoteles a 16 vecinos de los 74 vecinos del barrio de Puente Duero evacuados el sábado por la crecida del río Duero en ese punto.

Así se ha informado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada en la mañana de este domingo, 15 de febrero, para analizar el comportamiento de los ríos a su paso por Valladolid ante las crecidas de las últimas horas.

La situación se mantiene con el mismo grado de expectación y de preocupación en cuanto al río Duero y al río Esgueva, puesto que se está muy pendiente de que ambos cauces alcancen, previsiblemente, a lo largo de la tarde los picos máximos de caudal, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En relación con la situación en Puente Duero, se han controlado 66 viviendas, de las que 30 han sufrido desalojos y el resto permanecen vacías al no encontrarse nadie en su interior.

En total hay 74 personas desalojadas, de las cuales 16 se han trasladado a diferentes hoteles de la ciudad, una gestión del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. El resto de los vecinos afectados han sido realojados en casas de familiares y amigos.

A esta hora el operativo sigue vigilante con varias patrullas permanentes en la zona con unos 15 efectivos implicados, ha precisado el Consistorio.