Evacuados dos motoristas heridos en sendos accidentes en Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas de 33 y 54 años han sido evacuados tras haber resultado heridos en sendos accidentes que se han registrado en Salamanca, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El primer accidente tuvo lugar en torno a las 21.21 horas del viernes, cuando la sala de operaciones recibió una llamada que alertaba de que un motorista había sufrido una caída en la Avenida Fernando Pessoa, en la rotonda con Luis Camoens, en Salamanca capital.

Más tarde, sobre las 02.17 horas en el Paseo del Tormes, el 112 recibió otro aviso que alertaba de un nuevo accidente de un motorista, esta vez en el puente Felipe VI.

En ambos casos la sala de operaciones del centro de emergencias dio aviso de los siniestros a la Policía Local, a la Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Los dos motoristas fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al C.A. Universitario de Salamanca.