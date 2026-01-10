Evacuados al hospital una madre y su hijo menor tras un incendio en una vivienda de Miranda de Ebro

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y su hijo menor han sido trasladados al hospital afectados por inhalación de humo tras un incendio que se ha registrado en un piso de un bloque de viviendas de la calle Alfonso VI en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 12.45 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba de una humareda que salía de las ventanas de un piso del bloque de viviendas, si bien no había constancia de que hubiera personas heridas o afectadas por el humo.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local, a los Bomberos de Miranda de Ebro y por a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia en preventivo.

En el lugar, Emergencias Sanitarias ha informado de que la ambulancia de soporte vital básico enviada al incendio ha trasladado finalmente al hospital a una mujer adulta y su hijo menor, afectados por inhalación de humo.