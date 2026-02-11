Evacuados un varón y una mujer afectados por humo de una estufa de leña en Matamala de Almazán (Soria)

MATAMALA DE ALMAZÁN (SORIA), 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer han precisado traslado a un centro sanitario tras resultar afectados por el humo procedente de una estufa de leña en una vivienda en Matamala de Almazán (Soria), han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido minutos antes de las 5.30 horas, cuando una llamada al 1-1-2 ha informado de un incidente en una vivienda situada en la Plazuela Fuente, en Matamala de Almazán (Soria), donde una mujer se encontraba mareada e indispuesta y la casa estaba llena de humo procedente de una estufa de leña. Según indicaba el alertante, los moradores habían abierto las ventanas para ventilar.

El Centro de Emergencias ha informado a la Guardia Civil, a los Bomberos de Almazán y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar, donde el personal sanitario ha atendido a una mujer de 52 años y un varon de 59 a los que se ha evacuado posteriormente al Punto de Atención Continuada (PAC).