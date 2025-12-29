Evacúan en helicóptero a un senderista con el tobillo roto de la cumbre del Yordas (León)

Un momento del rescate. - JCYL

LEÓN, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla ha evacuado a un senderista de 52 años que tenía el tobillo roto y se encontraba en la cumbre del pico Yordas, en Riaño (León).

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido sobre las 15.15 horas, momento en el que se ha solictado asistencia para el hombre que había sufrido una fractura de tobillo y no podía continuar caminando.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, para localizar la ubicación exacta de la víctima en la cumbre del Pico Yordas.

Esta se encontraba en la vertiente oeste y se ha movilizado al helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Asimismo, el 1-1-2 ha informado del rescate a la Guardia Civil de León, y a los Bomberos de la Diputación de León.

En la zona del accidente, el helicóptero ha realizado una maniobra en estacionario para facilitar el descenso a tierra, mediante grúa, de los rescatadores. Tras prestar una primera asistencia al herido y colocarle una férula de vacío para inmovilizar la extremidad, se le ha izado al helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación acompañado en todo momento por la rescatadora enfermera.

Una vez se iza al segundo rescatador, el helicóptero se ha dirigido al campo de fútbol de Riaño, punto de traspaso pactado con Sacyl, donde una ambulancia de soporte vital básico (SVB) les esperaba para trasladar al herido al Punto de Atención Continuada (PAC) de Riaño.