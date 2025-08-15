Evacúan a los vecinos de El Payo (Salamanca) por el incendio

Un coche de la Guardia Civil de Salamanca con el incendio de El Payo de fondo. - GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

SALAMANCA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los residentes de la localidad salmantina de El Payo han sido evacuados al pabellón municipal de Robleda como consecuencia del empeoramiento de la evolución del incendio homónimo por su cercanía con esta localidad.

Para reubicar a los vecinos las autoridades han puesto a su disposición dos autobuses para aquellos ciudadanos que lo requieran, tal y como ha asegurado la Guardia Civil de Salamanca en un comunicado a través de sus redes sociales recogido por Europa Press.

En el incendio están desplegados la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, los Bomberos Municipales y los de la Diputación de Salamanca, además de dos técnicos, nueve agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, seis autobombas, dos bulldozer y cuatro cuadrillas helitransportadas y tres helicópteros.

Por otro lado, la Guardia Civil de Salamanca ha avisado a la población de que durante la tarde de este viernes se ha difundido en redes sociales la supuesta explosión de un depósito de combustible gaseoso en la fábrica de obleas de la localidad de Cipérez, hecho que es "totalmente falso".

La Guardia Civil ha añadido que "los únicos canales fidedignos son las cuentas oficiales de los estamentos públicos que actúan en la emergencia" y son los de la Guardia Civil de Salamanca y el Servicio del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, han recomendado que, si no es totalmente necesario, la población evite la circulación en la zona de los trabajos de extinción y siga las instrucciones de los Guardias Civiles del operativo.

El incendio de El Payo se ha activado este viernes a las 13.28 horas, ha subido a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 13.18 horas y, posteriormente, a 2 a las 15.39 horas.