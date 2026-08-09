Evolución favorable del incendio de Navas de San Antonio (Segovia), con atención a puntos calientes y viento

SEGOVIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado en Navas de San Antonio (Segovia), declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, evoluciona de forma favorable tras una noche "positiva" en la que se han desarrollado los trabajos planificados, mientras esta jornada se presta atención a eliminar puntos calientes y el desarrollo del viento.

La Consejería de Medio Ambiente ha informado de que las labores de extinción del operativo Infocal se han centrado durante la noche en el control y consolidación del perímetro, con algunas zonas rocosas de difícil acceso.

Así, la noche ha sido "positiva" y se han podido realizar los trabajos planificados, mientras para la mañana de este domingo está previsto el despliegue de medios aéreos en función de la evolución del incendio.

La "principal tarea" pasa por localizar puntos calientes para eliminarlos y evitar reproducciones con llama, ha subrayado la Consejería, que tiene previsión de rachas de 40-50 km/h desde las 12.00 horas, con viento predominante suroeste.

Debido a la evolución favorable del fuego, también se han reabierto la AP-6 y la N-6 a su paso por el municipio, que se cortaron en la noche del sábado 8 de agosto, horas después del inicio del fuego, que comenzó a las 16.35 horas.

Según datos de la plataforma Inforcyl, más de 30 medios terrestres y aéreos participan en las labores de extinción de este incendio cuya causa probable es accidental.