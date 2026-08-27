Evolución "favorable" del incendio en Salas de Bureba (Burgos) donde se trabaja en puntos calientes y en zona con llama

Imagen de incendio en Salas de Bureba. - JCYL

BURGOS, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se declaró ayer en el término municipal de Salas de Bureba (Burgos) evoluciona "favorablemente", si bien hay zonas calientes y con llama después de los trabajos nocturnos.

Según informa la Junta a través de sus canales de difusión, de los que se hace eco Europa Press, el dispositivo desplegado ha trabajado en la zona del perímetro y se mantiene en alerta ante la presencia de puntos calientes y una "pequeña zona" con llama en el pinar.

Los trabajos se están "intensificando" por la previsión de fuertes vientos esta tarde.

El incendio se originó ayer a las 15.55 horas y se decretó su Índice de Gravedad (IGR) 1 a las 17.41 horas por la posibilidad de poder peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas y suponer leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

En el lugar trabaja un operativo formado por una veintena de medios aéreos y terrestres, entre ellos un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres cuadrillas, tres autobombas, un bulldozer, tres brigadas ELIF/BRIF, tres aeronaves y bomberos.