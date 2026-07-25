La evolución del incendio de Ávila obliga a evacuar Mijares, Gavilanes, Higueras de las Dueñas y Fresnedilla

Vista del incendio desde el valle del Tiétar, a 25 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Carlos Luján - Europa Press

ÁVILA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha enviado una nueva alerta a través del sistema ES-Alert para ordenar la evacuación de los municipios abulenses de Fresnedilla, Higuera de las Dueñas, Mijares, Gavilanes, debido a la evolución del incendio forestal de Burgohondo, según ha informado el Ministerio del Interior.

La nueva orden de evacuación se produce apenas unas horas después de que las autoridades acordaran el desalojo preventivo de los municipios de Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo de la Adrada, Santa María del Tiétar, Navahondilla y Casavieja, ante el avance del fuego y el empeoramiento de la situación en el flanco sur del incendio.

Cabe recordar que permanecen confinados El Tiemblo, Navaluenga y Cebreros. Además, el desalojo ordenado este sábado del Valle del Tiétar ha afectado a una población de unos 30.000 personas en siete municipios.

El incendio forestal de Burgohondo afronta este sábado su cuarta jornada y permanece en situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), con numerosos medios terrestres y aéreos desplegados.