La ex fiscal general Consuelo Madrigal critica "rapacidad de los poderes públicos" y "partidismo" en la Fiscalía

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex fiscal general del Estado entre los años 2015 y 2016, Consuelo Madrigal, ha lamentado este jueves los "días difíciles" que atraviesa el Ministerio Fiscal debido a actuaciones "cuestionadas y cuestionables" que ha reflexionado que se deben "a veces" a la "rapacidad de los poderes públicos que asaltan las instituciones, el partidismo político o la servidumbre ideológica".

La jurista segoviana, fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo, ha recibido este jueves uno de los premios Mujeres Excelentes de Castilla y León, organizados por el diario Artículo 14, y que se han entregado en Valladolid.

Madrigal, que fue fiscal general entre enero de 2015 y noviembre de 2016, propuesta por el Gobierno del Partido Popular, se ha referido a los "tiempos difíciles" que cree que atraviesa el Ministerio Fiscal, en pleno proceso judicial al actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ha mencionado las "actuaciones "cuestionadas y cuestionables" que considera que "merman la confianza" en esta institución, si bien ha defendido que la gran mayoría de los profesionales que la conforman quieren vivir al margen de ello.

La profesional jurídica ha censurado que "a veces la rapacidad de los poderes públicos que asaltan las instituciones, la complacencia de quienes anteponen la servidumbre ideológica, el partidismo político o el intento de buscar atajos en su promoción personal fomenta" da lugar a actuaciones cuestionadas, cuestionables, que "merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones".

Eso sí, ha matizado, la mayoría de los 1.806 profesionales de la carrera fiscal "quieren vivir al margen de eso" y realizar su trabajo "como ordena la Constitución", es decir "centrados en dejar al margen las ideas y los intereses personales, si eso es necesario" para centrarse en "la defensa objetiva e imparcial de las leyes de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley".

Por ello, a pesar del "desánimo, el desconcierto y las incertidumbres" que entiende que actualmente vive el Ministerio Fiscal, ha querido compartir el premio con sus compañeras mujeres de la Fiscalía.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha clausurado el acto de entrega de los premios, se ha referido a todas las premiadas y ha utilizado la persona de Consuelo Madrigal para manifestar el agradecimiento a todos los que cumplen con "su obligación" en la carrera fiscal y por "defender el Estado de Derecho", algo que ha reflexionado que "está ahí, que a lo mejor no le damos la suficiente importancia" pero que "es crucial".