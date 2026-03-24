El ex GEO Pelayo Gayol traslada al ámbito universitario el conocimiento de sus operaciones en una jornada en la UCAV

Pelayo Gayol, el inspector y exmiembro del GEO, protagoniza la sexta conferencia de las Jornadas sobre gestión de crisis de la UCAV - UCAV

ÁVILA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El inspector y exmiembro del GEO Pelayo Gayol ha protagonizado la sexta conferencia de las Jornadas sobre gestión de crisis de la UCAV en la que ha ofrecido una visión directa sobre la gestión de intervenciones en escenarios de máxima exigencia y ha trasladado al ámbito universitario el conocimiento adquirido en operaciones de alta complejidad.

La UCAV ha acogido la sexta conferencia de las I Jornadas sobre experiencias multisectoriales en la gestión de crisis, bajo el título 'Estrategias operativas en escenarios críticos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional'.

Se trata de un ciclo organizado por el Máster Universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa de la UCAV, en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila.

La apertura de la sesión ha corrido a cargo de la vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, Lourdes Miguel, quien ha destacado la importancia de acercar al ámbito universitario la experiencia real de profesionales que trabajan en primera línea.

En este sentido, ha subrayado que es "fundamental" complementar la reflexión académica con la experiencia práctica de quienes afrontan la gestión de crisis sobre el terreno, donde las decisiones "deben tomarse en segundos y con consecuencias vitales".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional que sustenta este tipo de iniciativas formativas y ha señalado que este tipo de sesiones permiten formar profesionales "con una visión más completa, real y comprometida del servicio público".

El inspector Pelayo Gayol, con más de veinte años de experiencia en unidades especiales de la Policía Nacional, ha ofrecido una visión directa sobre la gestión de intervenciones en escenarios de máxima exigencia y ha trasladado al ámbito universitario el conocimiento adquirido en operaciones de alta complejidad.

"En una crisis nunca estás solo: el equipo es lo que marca la diferencia. Elegir bien a las personas que te acompañan es clave para afrontar cualquier situación", ha destacado Gayol, un punto en el que ha subrayado la importancia del liderazgo y la cohesión en entornos de alta presión.

Durante su intervención, ha puesto el foco en la gestión emocional como uno de los factores determinantes en la toma de decisiones, en tanto en cuanto "el miedo no es algo de lo que huir, es un mecanismo que hay que entender y gestionar para que juegue a favor".

El inspector también ha incidido en el "carácter imprevisible" de las crisis, que pueden surgir en cualquier momento y en cualquier ámbito policial, puesto que "las situaciones más complejas aparecen sin previo aviso".

Asimismo, Gayol ha puesto en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al destacar el "respaldo mayoritario" de la ciudadanía.

La sesión, con aforo completo y alta participación, ha favorecido el diálogo directo entre el ponente y los asistentes y ha acercado a la sociedad la realidad de las operaciones del GEO a través de una visión práctica de la gestión de crisis y reforzando el objetivo de las jornadas de trasladar al ámbito universitario la experiencia de profesionales en primera línea.