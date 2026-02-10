El ex de Vox Javier Teira encabeza en Salamanca la lista de Avanza en Libertad, que se integra en SALF

Archivo - Javier Teira. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Avanza en Libertad y exprocurador de las Cortes de Castilla y León, Javier Teira, encabezará la lista de la formación al Parlamento autonómico por Salamanca integrada en la candidatura de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF) para Castilla y León.

Teira, al que Vox expulsó del partido y pasó a ser procurador no adscrito en la recién terminada Legislatura, ha asegurado que Avanza en Libertad se integra en SALF "por tratarse de la única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende".

El programa electoral de Avanza en Libertad se presó el pasado 28 de enero en Salamanca por Javier Teira, junto al secretario de la entidad y concejal en la ciudad, Alejandro Pérez de La Sota, la empresaria y ganadera Ana García Alvez y el ingeniero informático Baldomero Sánchez, con el objetivo de encontrar una fuerza política dispuesta a defenderlo, sin descartar la presentación de una candidatura propia en caso de no conseguirlo, ha explicado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización celebra que, finalmente, sus propuestas puedan integrarse en SALF), dirigida por el eurodiputado Alvise Pérez, que ya se ha presentado en las elecciones autonómicas de Aragón, donde ha estado a punto de conseguir un escaño y casi ha triplicado en número de votos a Podemos.

Para Javier Teira "lo importante es contar con fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León que estén dispuestas a defender los intereses de la región, más allá del puro tacticismo político para impulsar la carrera personal de sus líderes hacia la Moncloa"

En este sentido, la formación ha señalado que la apuesta de Avanza en Libertad y SALF por los ciudadanos de Castilla y León "va más allá de una simple declaración de intenciones" y se materializa con la participación de miembros de la asociación en la candidatura de SALF, como independientes, con Javier Teira encabezando la lista por Salamanca, junto a Ana García y Baldomero Sánchez en los puestos segundo y tercero, y con la vicepresidenta de la entidad, Ana Rosa Hernando, (también expulsada de Vox y que fue procuradora no adscrita) formando parte de la lista electoral por Burgos, entre otros.

DEUDA DEL ESTADO

Entre las propuestas más destacadas del programa político, ha explicado Avanza en Libertad, se encuentra el "bloqueo" de cualquier órgano de coordinación con el Estado (como la conferencia de presidentes, las conferencias sectoriales, Consejo de Política Fiscal y Financiera o el consejo interterritorial, entre otros) hasta que se salde la deuda de 6.000 millones que aseguran que el Gobierno central debe a la región por la "infradotación" de los servicios públicos durante los últimos diez años.

"Permitiría obtener más PIB, más inversión, más empleo, más retención del talento y más oportunidades para los jóvenes", ha asegurado Javier Teira.

Otra de sus propuestas es la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para acabar con el "aislamiento" que a su juicio sufre Castilla y León desde la creación de la Comunidad como el tren de la Vía de la Plata (León-Salamanca), el tren Valladolid-Ariza y la construcción de la autovía del Duero. Para ello, reclama al Estado un Plan "inmediato" de construcción o la transferencia de las competencias para su ejecución por la Comunidad.

Para la formación, el cierre de estas vías ha ocasionado un "profundo aislamiento" interprovincial, con Portugal, con Aragón y con el Mediterráneo, lo que, junto con la demora de la autovía del Duero, ha ocasionado el estado actual de unas infraestructuras "desmanteladas y demoradas".

Avanza en Libertad ha recordado que cuenta ya con implantación en Castilla y León, Baleares, Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha y tiene intención de seguir presentando programas autonómicos completos para las diferentes regiones con medidas en materia de salud, educación, administración pública, industria, fiscalidad o sector primario, como la instauración del pin parental en las escuelas, la rebaja de impuestos, la simplificación administrativa, el rechazo al acuerdo de Mercosur sin cláusulas espejo ni controles en origen, la equiparación salarial para funcionarios o la libertad de conciencia en sanidad.

En el caso concreto de Castilla y León, proponen su impulso como "núcleo de la industria y la economía del dato del sur de Europa" cuyo impacto económico calculan que alcanzaría 3.750 millones, aprovechando las condiciones estratégicas que presenta la región como agua, frío natural, producción de energía y talento, ha añadido la formación.