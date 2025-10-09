Excarcelada y evacuada en helicóptero una mujer de 55 años herida en un accidente en Briviesca (Burgos)

BRIVIESCA (BURGOS), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 55 años ha resultado herida y ha precisado su evacuación en helicóptero a un centro hospitalario tras un accidente en el que se han visto involucrados un camión y un turismo en la AP-1 a su paso por Briviesca (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.59 horas, cuando se ha avisado al 112 de un accidente en el kilómetro 36 de la AP-1 sentido Vitoria, en el término municipal de Briviesca (Burgos). Los alertantes comunicaban que había habido un accidente con dos vehículos implicados, un camión y un turismo, y que había una mujer herida y atrapada en el interior del turismo.

El 112 ha dado aviso del accidente a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local de Briviesca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado varios medios, entre ellos un helicóptero medicalizado.

Los Bomberos han liberado a una mujer de 55 años que posteriormente ha sido atendida por los servicios sanitarios de emergencias y trasladada en helicóptero al Hospital de Burgos.