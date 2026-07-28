Excavaciones arqueológicas permiten hallar en Herrera de Pisuerga (Palencia) dos campamentos romanos superpuestos

Proceso de Excavación - IE

HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La campaña de excavaciones arqueológicas llevada a cabo este mes en Herrera de Pisuerga (Palencia) han permitido hallar dos campamentos romanos superpuestos.

Así, la campaña arqueológica confirma la existencia de dos recintos militares sucesivos, lo que aporta nuevos datos sobre la evolución de uno de los enclaves más antiguos del ejército romano en el norte de Hispania.

Esta campaña, enmarcada dentro del proyecto de investigación 'Arqueología y arquitectura civil y militar en el norte de Hispania' que coordina la Unidad de Arqueología de IE University.

El objetivo principal ha sido delimitar el conjunto de estructuras campamentales romanas documentadas en las antiguas eras de la localidad y precisar el desarrollo, orientación y límites en su sector oriental, han informado a Europa Press fuentes del equipo arqueológico.

Los responsables del proyecto subrayan la relevancia de los resultados obtenidos, al suponer un "avance significativo" en el conocimiento de los recintos militares asentados en este enclave y de las transformaciones que han experimentado a lo largo del tiempo.

Los nuevos hallazgos refuerzan el valor del conjunto arqueológico de Herrera de Pisuerga como uno de los principales referentes para el estudio de la presencia y organización del ejército romano en el norte de Hispania.

DOS FASES CONSTRUCTIVAS

Según ha confirmado la ampliación de la superficie excavada, este área del yacimiento no estuvo ocupada por una única instalación sino que experimentó sucesivos procesos de reforma relacionados con las necesidades de las unidades militares allí acantonadas, como la legio IIII Macedonica.

Aunque los materiales recuperados y la documentación arqueológica se encuentran todavía en proceso de estudio, los resultados preliminares confirman la existencia de dos horizontes constructivos diferenciados, vinculados a dos recintos campamentales sucesivos, denominados 'Herrera I' y 'Herrera II', entre las últimas décadas del siglo I a. C. y los siglos II-III d. C.

Esta secuencia proporciona nuevos datos sobre la evolución de la presencia militar romana en Herrera de Pisuerga y las transformaciones experimentadas por este espacio durante sus distintas fases de ocupación.

En concreto, 'Herrera I' constituye la fase campamental más antigua identificada hasta el momento en este sector, y se corresponde con los primeros momentos de configuración del recinto. Sus estructuras se sitúan bajo las construcciones posteriores y descansan directamente sobre el sustrato geológico.

Los restos documentados permiten reconocer una primera ordenación del espacio militar en esta zona, cuya extensión, precisión cronológica y funcionalidad deberán concretarse mediante futuras intervenciones.

Por su parte, 'Herrera II' revela una organización constructiva más compleja, establecida sobre el mismo solar en fechas posteriores, con una orientación urbanística diferenciada.

INFORMACIÓN ÚTIL

La campaña actual ha ampliado el conocimiento sobre su distribución, pavimentos, niveles de circulación y el sistema de evacuación de aguas descubierto en 2023. Resulta de especial importancia la identificación de estas fases constructivas superpuestas para la reconstrucción de la topografía militar romana de Herrera de Pisuerga.

Por otra parte, el conjunto de materiales arqueológicos recuperados permitirá precisar la cronología de sus distintas fases y profundizar en aspectos relacionados con el abastecimiento, el consumo y la vida cotidiana de los soldados acantonados en el enclave. La información estratigráfica y material obtenida se integrará con los resultados de las prospecciones geofísicas, los levantamientos topográficos y la documentación reunida durante las campañas anteriores.

El equipo arqueológico ha sido coordinado por la Unidad de Arqueología de IE University y dirigido por los doctores Pablo Arribas Lobo y Olivia Reyes Hernando, junto con Alejandro Antolín Abad, cuya tesis, centrada en el estudio de la legio IIII Macedonica, se presentará el próximo mes de septiembre en la Universidad de Salamanca.

También ha contado con la participación de un equipo de investigadores y estudiantes procedentes de las universidades de Cantabria, La Rioja, Murcia, Salamanca, UNED, Valladolid e IE University, que han colaborado activamente en las tareas de excavación, registro estratigráfico, levantamiento topográfico y tratamiento de materiales arqueológicos, reforzando el papel de la actividad como una plataforma de formación práctica en el campo de la arqueología.

Estos trabajos han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, la Diputación Provincial de Palencia y el Instituto de Estudios Pisoraca, cuya cooperación resulta esencial para garantizar el desarrollo de las excavaciones, el estudio científico de los restos y la conservación y difusión del patrimonio arqueológico local.

La continuidad de las investigaciones permitirá completar la delimitación de las estructuras identificadas, precisar su función y avanzar en la reconstrucción de los campamentos vinculados a la presencia de la legio IIII Macedonica y de las otras unidades militares que ocuparon el enclave en fases posteriores.