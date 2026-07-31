Excavaciones en el yacimiento soriano de Numancia documentan una ocupación prehistórica anterior a la ciudad celtibérica - JCYL

SORIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de excavaciones en el yacimiento soriano de Numancia ha documentado una ocupación prehistórica, anterior a la celtibérica y a la romana, mucho más conocidas, según ha explicado una de las codirectoras, Raquel Liceras.

El director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, ha participado este viernes en la presentación de los hallazgos de esta campaña promovida por la Junta y ha explicado que el yacimiento no era excavado con fines científicos desde 2019.

Los trabajos han estado dirigidos por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Raquel Liceras y por los arqueólogos Sergio Quintero, Carlos Tabernero y Juan Pedro Benito, todos ellos especialistas en el yacimiento y con una amplia trayectoria investigadora en Numancia.

El equipo ha contado, además, con la colaboración de profesionales y voluntarios especializados en arqueología soriana y la intervención arqueológica se ha desarrollado en un área previamente excavada entre 1998 y 2000 por Alfredo Jimeno.

Se trata de uno de los sectores con mayor potencia estratigráfica del yacimiento, circunstancia que lo convierte en un sector crucial para estudiar la superposición de las diferentes ocupaciones de la ciudad.

Durante esta campaña se ha actuado en la denominada Casa A y en un tramo de la muralla de circunvalación, para llevar a cabo una lectura vertical de los perfiles arqueológicos conservados.

Esta metodología ha permitido comprender con mayor precisión la evolución del asentamiento a lo largo del tiempo.

Entre los resultados más destacados figura la documentación de una ocupación prehistórica que podría corresponder al antecedente de la ciudad celtibérica.

Los materiales recuperados, entre ellos cerámicas realizadas a mano y una posible fosa perteneciente a una empalizada de delimitación del asentamiento, apuntan a una cronología situada en el tránsito entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro.

PERIODO POCO CONOCIDO

Este periodo se mantiene como uno de los menos conocidos en el Alto Duero debido a la escasez de registros arqueológicos conservados.

Sobre estos niveles se han identificado una muralla celtibérica y una unidad doméstica celtibérica compuesta por varias estancias y la excavación ha permitido delimitar los suelos de habitación y analizar las técnicas de construcción en barro crudo, lo que aporta nueva información sobre la arquitectura doméstica y los sistemas constructivos empleados en la ciudad prerromana.

Asimismo, el levantamiento de un importante derrumbe de adobes ha permitido documentar una estancia sellada bajo este nivel de colapso, en cuyo interior se han recuperado diversas cerámicas pintadas.

La secuencia estratigráfica culmina con la ocupación correspondiente a la ciudad romana imperial, desarrollada a partir del siglo I d.C.

En este nivel se ha identificado un área destinada al trabajo artesanal del bronce, donde se ha localizado el pavimento de una estancia junto a pequeñas gotas y recortes metálicos, evidencias directas de actividades metalúrgicas desarrolladas en este espacio.

Toda la intervención ha sido documentada mediante técnicas digitales de registro, con fotogrametría terrestre y aérea con dron, así como un levantamiento topográfico de alta precisión mediante GPS diferencial.

Estos trabajos permitirán generar modelos tridimensionales de alta resolución que facilitarán tanto la investigación como la conservación y difusión científica de la excavación.

FASE DE LABORATORIO

Finalizados los trabajos de campo, la investigación continuará durante los próximos meses con una intensa fase de laboratorio, que concentrará la mayor parte del esfuerzo científico del proyecto.

Se llevarán a cabo las tareas de limpieza, inventario, dibujo, estudio y digitalización de los materiales recuperados, así como un amplio programa de análisis especializados.

Entre ellos destacan las dataciones mediante radiocarbono (C14), que permitirán precisar la cronología absoluta de las distintas fases de ocupación del yacimiento.

Paralelamente, se realizarán análisis arqueobiológicos de sedimentos para identificar restos de fauna, semillas y maderas utilizadas tanto en la alimentación como en la construcción, con el fin de reconstruir aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de Numancia a lo largo de su historia.

Asimismo, se desarrollarán estudios arqueométricos sobre los elementos constructivos elaborados en barro, que contribuirán a mejorar el conocimiento de las técnicas constructivas empleadas durante los distintos periodos de ocupación.